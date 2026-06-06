Российская теннисистка Мирра АндреEFA в 19 лет победила на Открытом чемпионате Франции, обыграв в финале Майю Хвалиньскую. Это первый титул Большого шлема в карьере Андреевой, которая стала третьей самой юной чемпионкой турнира в XXI веке.

В упорном и зрелищном финал е Открытого чемпионата Франции по теннис у, одного из турниров Большого шлема, российская теннис истка Мирра Андреева одержала победу над польской спорт сменкой Майей Хвалиньской.

Этот триумф знаменует первую в карьере 19-летней Андреевой победу на турнире такого высокого уровня и подчеркивает её восхождение в мире профессионального тенниса. Матч продлился один час и 22 минуты и был отмечен высокой интенсивностью и эмоциональными контрастами. Андреева продемонстрировала агрессивную и эффективную игру, оформив один эйс и активно выиграв 25 очков. При этом она допустила две двойные ошибки и 26 невынужденных ошибок.

Для сравнения, её соперница Майя Хвалиньская, для которой этот финал стал первым в карьере на турнире Большого шлема, не смогла оформить ни одного эйса, активно выиграла десять очков, также допустила две двойные ошибки, но больше невынужденных ошибок - 29. Победа Андреевой не только приносит ей первый титул Большого шлема в одиночном разряде, но и вписывает её в историю тенниса.

Она стала третьей по возрасту чемпионкой турниров Большого шлема в XXI веке, уступив лишь Хвалиньской (которая в момент своей победы на прошлом хардовом Australian Open была старше, но это уже другая история) и, возможно, другим юным талантам. Более того, Андреева закрепила за собой статус второго квалифаера в истории, как среди мужчин, так и среди женщин, которому удалось пробиться в финал соревнований Большого шлема в одиночном разряде.

Этот путь, пройденный через квалификационный турнир, делает её достижение ещё более выдающимся и вдохновляющим для молодых теннисисток по всему миру. Финал Ролан Гаррос между Андреевой и Хвалиньской стал не просто победой одной спортсменки, а символом смены поколений и яркого старта новой карьеры, которая, судя по всему, приготовила миру тенниса ещё немало сенсаций.

Напомним, что сетевое издание РИА Новости, из которого originally поступила эта новость, зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 8 апреля 2014 года, что обеспечивает её официальный статус и достоверность информации





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Мирра Андреева Ролан Гаррос Франция Теннис Большой Шлем Победа Финал Майя Хвалиньская

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