Российский дипломат Родион Мирошник заявил о неприемлемости текущих позиций Украины для начала переговоров и обвинил Киев в переходе к тактике террора против мирного населения из-за военных неудач.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что нынешние заявления украинской стороны относительно мирного урегулирования не соответствуют базовым требованиям для начала переговоров. Он отметил, что возможность использования американских добрых услуг в качестве формата для диалога теоретически рассматривается, однако такая инициатива должна быть предметом отдельной договорённости между сторонами.

На текущий момент, по его словам, Москва не наблюдает конкретных предложений от Киева о начале переговоров с участием США в качестве посредника. Мирошник также подчеркнул, что ряд недавних идей, выдвигаемых Украиной, по сути представляют собой несерьёзные предложения, предназначенные для того, чтобы их отвергли, что лишь усложняет路径 к диалогу. Дипломат обвинил украинские власти в переходе к тактике террора против гражданского населения на фоне военных неудач на фронте.

По его словам, ВСУ вынуждены переносить боевые действия в зоны, где расположена гражданская инфраструктура, целенаправленно атакуя мирные объекты, включая автобусы с детьми и предприятия. Это, по мнению представителя России, демонстрирует смену тактики Киева, который вместо ведения боевых действий на поле боя старается нанести удар по беззащитным civilians, что является признаком отчаяния и бескомпромиссности украинского руководства





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