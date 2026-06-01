Аналитики прогнозируют падение поставок смартфонов на 13,9 процента в 2026 году, главной причиной которого является усугубление дефицита модулей оперативной памяти. Также повлиял вооружённый конфликт между США и Ираном, который только усугубил ситуацию с поставками.

Мировой рынок смартфонов в 2026 году столкнётся с серьёзным спадом. Аналитики фиксируют ухудшение ситуации в отрасли на фоне проблем с комплектующими и роста геополитической напряжённости.

Такие выводы содержатся в новом Эксперты пересмотрели прогноз на текущий год. Ещё в феврале компания ожидала снижение поставок на 12,4 процента, однако теперь аналитики прогнозируют падение на 13,9 процента. В Counterpoint Research назвали этот спад самым масштабным с 2013 года, когда специалисты начали отслеживать рынок. По оценке компании, за год производители поставят около 1,08 миллиарда смартфонов.

Главной причиной аналитики считают усугубление дефицита модулей оперативной памяти. На ситуацию также повлиял вооружённый конфликт между США и Ираном, который только усугубил ситуацию с поставками. Авторы отчёта напомнили, что в первом квартале 2026 года рынок смартфонов сократился на 3,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот спад стал первым после девяти кварталов непрерывного роста.

Наиболее сложная ситуация сложилась у производителей устройств бюджетного сегмента.

«Главный вопрос на рынке смартфонов больше не в том, как увеличить поставки или долю рынка, а в том, стоит ли вообще оставаться на рынке»,





