Мирра Андреева перед стартом в Мадриде: от тренировок на грунте до нового хобби с алмазной мозаикой

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о подготовке к турниру в Мадриде, адаптации к открытым кортам, своем отношении к травмам соперниц и необычном способе отдыха в туре.

Мирра Андреева продолжает свое стремительное восхождение в теннис ной иерархии, и турнир WTA -1000 в Мадриде-2026 становится очередной важной вехой в её карьере. После впечатляющих успехов в начале сезона, включая триумф в Линце и уверенное выступление в Штутгарте, где она остановилась лишь в шаге от финала, проиграв Елене Рыбакиной, Мирра подошла к грунтовым кортам испанской столицы с серьезным настроем.

В Мадриде россиянка получила девятый номер посева, что подтверждает её статус одной из самых перспективных теннисисток современности. В преддверии старта соревнований Андреева приняла участие в медиадне WTA, где с присущей ей искренностью ответила на вопросы журналистов, поделившись своими мыслями о подготовке, физическом состоянии и переменах в личной жизни. Говоря об адаптации к грунтовым кортам, Мирра отметила, что переход с закрытых арен на открытые пространства требует особого внимания к внешним факторам. В отличие от Штутгарта, где игра проходит под крышей, мадридские условия зависят от солнца, ветра и переменчивой погоды. Андреева подчеркнула, что провела своего рода мини-предсезонку, уделяя повышенное внимание работе в тренажерном зале, чтобы подготовить организм к специфическим нагрузкам грунтового покрытия. Она уверена, что хорошая базовая подготовка позволяет минимизировать дискомфорт при смене игровых условий. Отвечая на вопрос о возможных трудностях соперниц, связанных с травмами, Мирра призналась, что такие моменты психологически сложны для обеих сторон. По её словам, когда оппонент чувствует недомогание, привычный ритм игры нарушается, и это заставляет теннисистку невольно ждать ошибки или медицинского тайм-аута, что мешает концентрироваться на собственных действиях. Тем не менее сама Андреева старается фокусироваться на своей игре, стараясь не доводить дело до обращения к физиотерапевтам, что случается крайне редко в её практике. Помимо спорта, Мирра нашла необычный способ психологической разгрузки, который помогает ей справляться с тяжелым графиком соревнований и частыми поездками. Новым увлечением спортсменки стала алмазная мозаика. Она рассказала, что за время турниров успела собрать уже три небольшие картины, уделяя этому процессу по несколько часов в день. За кропотливой работой она обычно слушает подкасты или интервью, что позволяет ей полностью отвлечься от теннисных будней и набраться сил. Несмотря на признание того, что профессиональный спорт требует колоссальных жертв — постоянных переездов и разлуки с близкими, Андреева сохраняет оптимизм. Она отметила, что пока успешно справляется с давлением и надеется, что её карьера будет развиваться плавно, без необходимости брать длительные паузы. В планах у Мирры — продолжать радовать болельщиков качественной игрой и показывать, что за пределами корта она остается обычным молодым человеком с простыми, но очень помогающими в карьере интересами





Мирра Андреева Теннис Мадрид 2026 WTA Грунтовый Сезон

