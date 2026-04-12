В Белгородской области в результате атаки беспилотника пострадал мирный житель. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об инциденте, произошедшем на автомобильной дороге. Пострадавший получил минно-взрывную травму и осколочное ранение. Медицинская помощь оказана, пострадавший направлен на амбулаторное лечение. Одновременно сообщается о нарушениях пасхального перемирия в Херсонской области.

Мирный житель получил ранения в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА), предположительно, осуществленной Вооруженными силами Украины ( ВСУ ), на территории Белгородской области. Об этом стало известно 12 апреля из сообщения губернатора региона Вячеслава Гладкова в его официальном Telegram-канале. В сообщении указывается, что инцидент произошел на участке автомобильной дороги, соединяющей населенные пункты Ясные Зори и Октябрьский.

Губернатор уточнил, что пострадавший мужчина самостоятельно обратился за медицинской помощью в Ракитянскую центральную районную больницу. Врачи провели обследование и диагностировали у него минно-взрывную травму, а также обнаружили слепое осколочное ранение грудной клетки. После оказания необходимой медицинской помощи пострадавший был отпущен на амбулаторное лечение, что свидетельствует о его стабильном состоянии. Данный инцидент стал очередным эпизодом, подчеркивающим напряженность в регионе и негативное влияние военных действий на жизнь мирного населения. Местные власти продолжают предпринимать меры для обеспечения безопасности жителей и оказания помощи пострадавшим. Ситуация находится под постоянным контролем, ведется мониторинг и анализ последствий подобных атак. Кроме того, в этот же день поступила информация от губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о нарушениях пасхального перемирия со стороны киевского режима. В результате атак были повреждены гражданские объекты, однако, к счастью, обошлось без жертв среди мирного населения.





