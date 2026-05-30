Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник раскритиковал решение Еврокомиссии направить 1,5 миллиарда евро на военные нужды Латвии, Литвы и Эстонии. Дипломат сравнил эту инициативу с проектом строительства стены на границе с Украиной, который, по его словам, обернулся коррупцией и личным обогащением бывшего премьера Арсения Яценюка. Москва заявляет о нецелевом использовании европейских фондов и предупреждает о росте напряжённости.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что выделение Европейским союзом средств на военные нужды Латвии, Литвы и Эстонии является не чем иным, как коррупционной сделкой.

Об этом дипломат сообщил в ходе брифинга, комментируя решение Еврокомиссии выделить 1,5 миллиарда евро из фонда развития депрессивных регионов на поддержку прибалтийских стран, которые якобы столкнулись с проблемой дронов ВСУ в своём воздушном пространстве. Мирошник подчеркнул, что данный шаг напоминает предыдущие сомнительные проекты, такие как строительство так называемой стены на границе России и Украины, которое, по его словам, привело к личному обогащению бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка, занимавшего пост в 2014-2016 годах.

Российский представитель отметил, что подобные инициативы не имеют реальной оборонной ценности, а служат лишь для выкачивания денег из бюджета ЕС. Еврокомиссия впервые приняла решение о выделении столь крупной суммы на военную помощь Прибалтике, что вызвало критику со стороны Москвы. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Вильнюсе заявила, что дополнительные 40 миллиардов евро поступят на укрепление обороны восточного фланга Евросоюза, причём средства будут взяты из различных европейских фондов, включая те, что предназначены для регионального развития.

Мирошник назвал это решение коррупционной сделкой, указав на отсутствие прозрачности в распределении средств и подозрительную скорость принятия решения. Он также напомнил, что предыдущий аналогичный проект на Украине, финансировавшийся из западных источников, обернулся хищениями и неэффективностью. По мнению российского дипломата, выделение денег прибалтийским странам не решит проблем безопасности, а лишь усугубит напряжённость в регионе. Он призвал европейские власти обратить внимание на реальные нужды своих граждан, а не на милитаризацию, которая выгодна лишь узкому кругу лиц.

Мирошник также отметил, что подобные действия со стороны ЕС подрывают доверие к институтам союза и демонстрируют двойные стандарты в подходе к разным государствам. В заключение он подчеркнул, что Москва будет внимательно следить за дальнейшим развитием ситуации и готова дать адекватный ответ на любые угрозы своей безопасности. Несмотря на заявления европейских чиновников о необходимости защиты от возможных угроз, эксперты сомневаются в эффективности таких мер.

Аналитики отмечают, что выделение средств из фондов развития депрессивных регионов противоречит их целям, так как эти фонды предназначены для преодоления экономического отставания, а не для закупки вооружений. Критики также указывают на отсутствие общественного обсуждения и контроля за расходованием средств, что создаёт почву для злоупотреблений. Российская сторона настаивает на том, что подобные действия ведут к эскалации конфликта и подрывают усилия по мирному урегулированию ситуации на востоке Европы.

В связи с этим МИД РФ выразил намерение поднять вопрос о правомерности использования европейских фондов в военных целях на международных площадках





