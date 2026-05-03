Мирра Андреева уступила в финалах WTA в Мадриде, но демонстрирует прогресс

Мирра Андреева проиграла Марте Костюк в финале одиночного разряда и вместе с Дианой Шнайдер в финале парного разряда на турнире WTA в Мадриде, но показала значительный прогресс в психологической устойчивости и улучшила свои позиции в рейтинге.

Мирра Андреева завершила выступление на супертурнире WTA в Мадриде с двумя поражениями в финалах. В одиночном разряде она уступила Марте Костюк, не сумев реализовать два сетбола во второй партии.

В парном разряде, выступая в дуэте с Дианой Шнайдер, они проиграли Катержине Синяковой и Тэйлор Таунсенд, несмотря на преимущество 5:3 в первом сете. Однако, несмотря на эти неудачи, последние две недели стали для 19-летней Андреевой успешными, позволив ей улучшить свои позиции в рейтинге WTA. Прошлый год был отмечен яркими победами Андреевой в Дубае и Индиан-Уэллсе, которые вывели ее в число лидеров женского тенниса. Однако затем последовал спад, который, похоже, удалось преодолеть в начале грунтового сезона 2024 года.

Перед Мадридом Мирра выиграла турнир в Линце и дошла до полуфинала в Штутгарте, где обыграла Игу Свёнтек и уступила только Елене Рыбакиной. Она демонстрировала стабильность и меньше поддавалась ментальным сбоям, которые ранее приводили к поражениям. Важным фактором стало умение справляться с давлением, найти подходящего партнера и ценить время, проведенное наедине с собой. В Мадриде Андреева отметила 19-летие и показала значительный прогресс в психологической устойчивости.

В матче четвертого круга с Анной Бондарь она проиграла пять геймов подряд, ведя 5:1 в решающем сете, и даже усомнилась в своих способностях, назвав себя «лузером». Однако она смогла собраться и выиграть на тай-брейке. После матча она призналась, что самокритика помогла ей разозлиться и играть лучше. В четвертьфинале с Лейлой Фернандес и полуфинале с Хейли Баптист она также проявила бойцовский характер, отыгравшись с 1:4 в первой партии против Фернандес и спасая три сетбола.

В полуфинале с Баптист, которая ранее обыграла Арину Соболенко, Андреева уверенно вела, но не подала на матч и чуть не проиграла вторую партию, спасая три сетбола на тай-брейке. Благодаря этим победам она впервые в карьере вышла в финал «тысячника» на грунте. В финале против Марты Костюк Андреева не смогла реализовать свои шансы в ключевые моменты, упустив двойной брейк-пойнт при счете 3:5 в первой партии и два сетбола при 5:4 во второй.

Несмотря на сильную игру соперницы, использование хотя бы одного из этих шансов могло изменить исход матча. После поражения Андреева призналась, что для нее каждое поражение ощущается как конец света, и ей сложно понимать, как другие игроки могут улыбаться после проигрыша. Она выразила надежду, что сможет научиться справляться с поражениями более позитивно. Несмотря на это, она отметила, что в этой неделе было много позитивных моментов.

Благодаря успехам в Мадриде Андреева поднимется на седьмое место в мировом рейтинге и займет четвертое место в чемпионской гонке. Она также уверена, что серия удачных выступлений укрепит ее настрой на предстоящие турниры в Риме и на «Ролан Гаррос». Несмотря на плотный график, Андреева чувствует себя хорошо и не ощущает усталости, благодаря эффективной системе восстановления. Ее воссоединение с Дианой Шнайдер в парном разряде также оказалось успешным, и они дошли до финала, победив несколько сильных пар





