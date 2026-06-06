Мирра Андреева, российская теннисистка, выиграла турнир Roland Garros, став первой ракеткой России в рейтинге WTA. Этот успех стал подтверждением высокого уровня российской теннисной школы и свидетельством её способности воспитывать спортсменов мирового уровня.

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской ФедерацииУспешное выступление Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос» стало подтверждением высокого уровня российской теннис ной школы.

Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярёв в своём Telegram-канале.

«Поздравляю Мирру Андрееву с победой на Roland Garros. Всего за несколько лет Мирра прошла путь от дебюта в основной сетке турнира до чемпионского титула», По его словам, успех российской теннисистки стал важным подтверждением силы национальной школы тенниса и её способности воспитывать спортсменов мирового уровня. Отдельно он отметил стабильный прогресс спортсменки на крупнейших международных соревнованиях, включая полуфинал в 2024 году и олимпийское серебро в Париже в парном разряде вместе с Дианой Шнайдер.

Также министр подчеркнул, что подобные результаты демонстрируют преемственность поколений российских теннисистов и высокий уровень подготовки спортсменов в стране. Ранее стало известно, что Причиной для резкого рывка россиянки стала победа на «Ролан Гаррос», ставшая для неё первым титулом «Большого шлема». Этот результат принёс ей 4928 очков и позволил подняться на первую строчку среди претенденток на участие в Итоговом турнире





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