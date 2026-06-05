Министр юстиции США заявил, что USCIS ввела меры без полномочий, основываясь на антииммигрантских настроениях, и нарушала установленные Конгрессом правовые процедуры, заставляя иммигрантов из десятков стран месяцами ждать решений. Были расширены ограничения на въезд для граждан 20 стран и территорий.

Министр юстиции Соединенных Штатов Америки заявил, что Служба гражданства и иммиграции США ( USCIS ) нарушала правовые процедуры, установленные Конгрессом и закрепленные в нормативных актах. По его словам, OGOTCIS ввела меры без законных и нормативных полномочий, основываясь на антииммигрантских настроениях, которые не должны влиять на принятие решений.

Он отметил, что задержка USCIS с рассмотрением дел не может быть объяснена какими-либо проступками этих людей, напротив, она вызвана исключительно обстоятельством их рождения. Агентство Reuters процитировало его заявление, касающееся граждан 19 стран. Полный запрет на въезд в США стал действовать в отношении Афганистана, Гаити, Ирана, Йемена, Ливии, Мьянмы, Сомали, Судана, Республики Конго, Чада, Экваториальной Гвинеи и Эритреи, а частичный - для граждан Бурунди, Венесуэлы, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того и Туркменистана. Позже администрация США расширила список.

В документе, опубликованном Белым домом, указывалось, что новые ограничения, вступившие в силу с 1 января 2026 года, коснутся 20 стран и территорий. Полный запрет на въезд распространился на граждан Буркина-Фасо, Лаоса, Мали, Нигера, Сирии, Сьерра-Леоне и Южного Судана, а также на владельцев проездных документов, выданных Палестинской национальной администрацией. Под частичные ограничения попали Ангола, Антигуа и Барбуда, Бенин, Габон, Гамбия, Доминиканская Республика, Замбия, Зимбабве, Кот-д'Ивуар, Малави, Мавритания, Нигерия, Сенегал, Танзания и Тонга





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