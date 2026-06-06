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Минфин США рассматривает использование иранских активов для восстановления инфраструктуры союзников в Персидском заливе

Международная Политика News

Минфин США рассматривает использование иранских активов для восстановления инфраструктуры союзников в Персидском заливе
Минфин СШАИранские АктивыПерсидский Залив
📆6/6/2026 10:43 PM
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Министерство финансов США изучает возможность перенаправления замороженных иранских активов на восстановление инфраструктуры союзников в Персидском заливе. Глава ведомства Скотт Бессент поручил оценить ущерб, причинённый в ходе конфликтов с Ираном, и подготовить расчёты. Новая инициатива может повлиять на международно-правовые нормы и отношения с Тегераном.

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки изучает возможность задействования замороженных иранских активов с целью финансирования восстановления инфраструктуры союзников Вашингтона в регионе Персидского залива. По данным New York Post, ссылающегося на информированный источник, министр финансов Скотт Бессент дал указание своей команде провести оценку ущерба, нанесённого партнерам США в ходе конфликтов с Ираном, а также разработать смету восстановительных работ.

Согласно заявлению, процитированному изданием, Минфин намерен использовать все имеющиеся правовые и финансовые механизмы, чтобы перенаправить иранские средства на поддержку союзников в зоне Персидского залива для компенсации причинённого ущерба и реконструкции повреждённых объектов. Отмечается, что ведомство также изучает варианты применения этих активов для возмещения ущерба, нанесённого ранее. В контексте этих планов обсуждаются сложные международно-правовые аспекты, включая вопросы суверенитета активов и процедур их перевода. Иранские активы, замороженные в рамках санкционных режимов, представля собой значительный финансовый ресурс, оценка которого требует детального анализа.

В Вашингтоне считают, что использование этих средств для восстановления инфраструктуры союзников станет не только практическим решением, но и политическим сигналом. В то же время иранская сторона, скорее всего, выступит против такой инициативы, рассматривая её как незаконный захват собственности. Эта мера может повлиять на переговоры по ядерной программе Ирана и вообще на отношения между Тегераном и Вашингтоном. Аналитики отмечают, что в числе потенциальных бенефициаров могут оказаться такие страны, как Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар и Бахрейн.

Подход Бессента отражает более агрессивную стратегию США в использовании санкционного инструментария для достижения геополитических целей. Вместе с тем эксперты предупреждают о рисках создания опасного прецедента, который может побудить другие государства к подобным действиям в отношении иностранных активов. Реализация планов потребует координации с союзниками по НАТО и согласования с международными финансовыми институтами. Это решение также вызывает вопросы у юристов относительно соответствия международному праву и bilateral agreements.

Тем временем в регионе Персидского залива сохраняется напряжённость, а экономические последствия конфликтов ощущаются на инфраструктуре портов, нефтедобывающих объектах и транспортных артериях. Восстановление этих объектов логистически сложно и финансово затратно. Таким образом, инициатива Минфина США, если будет реализована, может изменить подход к использованию замороженных активов как инструмента pressured diplomacy. Обсуждение этого вопроса проходит на фоне других международных событий, включая ситуацию вокруг Украины и заявления о состоянии бывших высокопоставленных лиц, но прямых связей между этими темами не устанавливается

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Минфин США Иранские Активы Персидский Залив Восстановление Инфраструктуры Скотт Бессент

 

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