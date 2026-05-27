Минтранс России предлагает разрешить водителям оплачивать парковку на необорудованных средствами фиксации стоянках в течение суток без штрафов

Министерство транспорта России предлагает разрешить водителям оплачивать парковку на необорудованных средствами фиксации стоянках в течение суток без штрафов. Этот законопроект был вынесен на общественное обсуждение министерством.

По его планам, гражданам, использующим платные парковки, без технических средств контроля, будет предоставлена возможность оплачивать услуги в течение суток с момента начала использования парковки. В большинстве российских городов действует механизм предоплаты через приложения, паркоматы или с помощью смс. Предлагаемый же Минтрансом механизм позволит оплачивать проведенное на парковке время постфактум. Как подчеркнули в министерстве, данная инициатива позволит сделать оплату более гибкой и снизить административную нагрузку на водителей.

Кроме того, разработанный законопроект впервые на федеральном уровне закрепляет понятие парковочной деятельности и выстраивает единую систему управления парковками. Это позволит более эффективно управлять парковками и снизить количество конфликтов между водителями и сотрудниками парковок. В ближайшее время министерство транспорта России будет учитывать все мнения и предложения по этому законопроекту. Если он будет принят, то водители смогут оплачивать парковку на необорудованных средствами фиксации стоянках в течение суток без штрафов.

Это будет удобно для водителей, которые часто паркуются в разных местах города и не могут всегда предоплатить парковку. Кроме того, это будет способствовать развитию инфраструктуры парковок в городах и снизить количество пробок. В общем, это законопроект будет полезен для водителей и парковок, и мы надеемся, что он будет принят в ближайшее время. В настоящее время министерство транспорта России продолжает работу над этим законопроектом и учитывает все мнения и предложения по нему.

Мы ожидаем, что в ближайшее время он будет принят и начнет действовать в городах России





