Минтранс опровергает планы о введении платного проезда по всем дорогам России

В Министерстве транспорт а Российской Федерации категорически опровергли слухи о возможном введении платного проезда по всем дорогам страны. Официальный представитель ведомства заявил, что обсуждение и рассмотрение подобной инициативы не ведется. По его словам, появившееся ранее в информационном пространстве мнение о подобной мере было озвучено лишь одним из участников экспертной дискуссии и не отражает официальную позицию Министерства.

Данное заявление стало реакцией на распространившуюся в ряде телеграм-каналов информацию о планах по повсеместному введению платы за пользование дорогами к 2030 году. В качестве обоснования этой предполагаемой меры указывался рост стоимости строительных материалов и расходов на содержание дорожной инфраструктуры, вызванный, в том числе, ограниченным бюджетным финансированием. Министерство транспорта подчеркивает, что приоритетом является обеспечение доступности дорожной сети для всех граждан России и развитие транспортной инфраструктуры в целом. Кроме того, было отмечено, что подобные слухи, распространяемые в сети, не имеют под собой реальных оснований и вводят в заблуждение общественность. Министерство призывает граждан доверять только официальным источникам информации и избегать распространения непроверенных данных. Подчеркивается важность объективной оценки ситуации и недопущения паники, которая может быть вызвана подобными слухами. Деятельность Министерства направлена на поддержание стабильности и развитие дорожной сети в интересах всех пользователей





