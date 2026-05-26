Минфин готовит законодательные предложения для защиты бюджета от внешних шоков

Министр финансов Антон Силуанов объявил о разработке законодательных мер для обеспечения бесперебойного исполнения бюджета в условиях растущей неопределенности, включая конфликт на Ближнем Востоке. Также обсуждаются изменения в льготном кредитовании для родителей.

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что Министерство финансов подготовило ряд законодательных предложений, направленных на обеспечение бесперебойного исполнения бюджет ных обязательств вне зависимости от внешних факторов.

Это заявление было сделано на фоне растущей неопределенности в мировой экономике, особенно обострившейся из-за конфликта на Ближнем Востоке. По словам Силуанова, текущая геополитическая ситуация требует от России оперативно и гибко реагировать на возможные вызовы в ходе исполнения бюджета. Поэтому Минфин инициировал разработку соответствующих законодательных инициатив, целью которых является гарантированное выполнение всех обязательств государства, независимо от колебаний внешней конъюнктуры. Глава Минфина также отметил, что корректировка параметров бюджета связана с изменением макроэкономических условий по сравнению с ранее запланированными показателями.

В частности, необходимо дополнительно сконцентрировать ресурсы на приоритетных направлениях. Среди них - обеспечение выполнения социальных программ, укрепление обороноспособности и безопасности страны, поддержка технологических приоритетов, а также выполнение обязательств, зависящих от уровня инфляции и процентных ставок. Силуанов подчеркнул, что за последние два года были приняты решения по укреплению доходной базы, ведется активная работа по обелению экономики, что расширяет налоговую базу. Однако после быстрого роста доходов в расходовании бюджетных средств необходимо проявлять сдержанность.

Исполнение социальных обязательств и обеспечение безопасности остаются абсолютными приоритетами. Остальные расходы анализируются индивидуально с точки зрения экономической отдачи, достижения конкретных результатов и влияния на благополучие граждан. В весеннюю сессию поправок в закон о бюджете не планируется. Однако все вопросы, связанные с исполнением бюджета, включая перераспределение ассигнований и приоритизацию расходных обязательств, отрабатываются с парламентской комиссией.

Параллельно обсуждаются изменения в системе льготного кредитования. С 1 июля льготные кредиты могут стать более дорогими для родителей, которые не состоят в официальном браке или проживают отдельно от своих детей. Повышение процентной ставки рассматривается в двух сценариях: когда второй родитель оформляет отдельную ипотеку, а также если заемщик не зарегистрирован с ребенком по одному адресу. Эти меры направлены на более адресное использование бюджетных средств и предотвращение злоупотреблений в системе льготного ипотечного кредитования.

Таким образом, российское правительство стремится адаптировать бюджетную и кредитную политику к текущим экономическим реалиям, обеспечивая баланс между социальной поддержкой и fiscalной устойчивостью





