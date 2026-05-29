Министр просвещения России: выпускные вечера не обязательно должны быть масштабными

Министр просвещения России Сергей Кравцов напомнил, что выпускной в школе может быть проведен и без больших расходов, и в стенах учебного заведения. Он призвал не превращать выпускных школьников в «большие праздники» и напомнил, что главная ценность таких мероприятий заключается не в масштабе торжества, а в возможности собраться вместе после экзаменов и поблагодарить учителей.

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что выпускные вечера не обязательно должны сопровождаться большими расходами.

По его словам, провести праздник можно и в стенах школы. Такую позицию глава ведомства озвучил вКравцов призвал не превращать выпускных школьников в «большие праздники». Видео © Telegram /— отметил министр. Глава Минпросвещения вспомнил собственный школьный праздник.

Его выпускной проходил в школе и не требовал серьёзных финансовых затрат. Министр подчеркнул, что главная ценность таких мероприятий заключается не в масштабе торжества, а в возможности собраться вместе после экзаменов и поблагодарить учителей. После завершения ЕГЭ, отметил он, школьники начинают определяться с выбором будущего вуза, поэтому выпускной становится важным этапом перед новым жизненным периодом. При этом он добавил, что формат праздника зависит от возможностей каждой семьи и школы.

Также он подчеркнул, что добрая традиция выпускных вечеров должна сохраняться вне зависимости от масштаба праздника





