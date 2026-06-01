Министр внутренних дел России наградил полицейских, спасших детей из горящих домов

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев принял решение наградить сотрудников полиции, которые спасли малышей из горящих домов в Нижегородской и Кемеровской областях. Глава Госавтоинспекции отдела МВД России по Шахунье Нижегородской области капитан полиции Александр Комиссаров в свободное от службы время ехал на машине по городу и заметил клубы чёрного дыма, которые поднимались над одним из домов. Сообщив о пожаре, он сам поспешил помогать людям.

Комиссаров вместе с прибывшими старшим лейтенантом полиции Владиславом Осиповым и лейтенантом полиции Денисом Толстобровым смогли спасти ребёнка и женщину, которая даже не заметила возгорания. После полицейские попытались локализовать пожар, используя подручные средства. Они боролись с огнём, пока на место не приехали пожарные. В городе Юрге полицейские Евгений Митин и Евгений Кузин прибыли на вызов по поводу бытового конфликта, а на месте обнаружили сильное задымление в коридоре шестого этажа жилого здания.

Вызвав спасателей, они начали оповещать жителей дома о возгорании, при этом им удалось спасти девятилетнюю девочку, которая ненадолго осталась одна в квартире. Благодаря грамотным, своевременным и самоотверженным действиям сотрудников полиции жизни взрослых и детей были спасены





