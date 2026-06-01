Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Министр внутренних дел России наградил полицейских, спасших детей из горящих домов

Новости News

Министр внутренних дел России наградил полицейских, спасших детей из горящих домов
ПолицияСпасениеДети
📆6/1/2026 10:45 AM
📰RT на русском
64 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 50% · Publisher: 53%

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев наградил полицейских, которые спасли детей из горящих домов в Нижегородской и Кемеровской областях.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что министр внутренних дел страны Владимир Колокольцев наградил полицейских, спасших детей из горящих домов в Нижегородской и Кемеровской областях.

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев принял решение наградить сотрудников полиции, которые спасли малышей из горящих домов в Нижегородской и Кемеровской областях. Глава Госавтоинспекции отдела МВД России по Шахунье Нижегородской области капитан полиции Александр Комиссаров в свободное от службы время ехал на машине по городу и заметил клубы чёрного дыма, которые поднимались над одним из домов. Сообщив о пожаре, он сам поспешил помогать людям.

Комиссаров вместе с прибывшими старшим лейтенантом полиции Владиславом Осиповым и лейтенантом полиции Денисом Толстобровым смогли спасти ребёнка и женщину, которая даже не заметила возгорания. После полицейские попытались локализовать пожар, используя подручные средства. Они боролись с огнём, пока на место не приехали пожарные. В городе Юрге полицейские Евгений Митин и Евгений Кузин прибыли на вызов по поводу бытового конфликта, а на месте обнаружили сильное задымление в коридоре шестого этажа жилого здания.

Вызвав спасателей, они начали оповещать жителей дома о возгорании, при этом им удалось спасти девятилетнюю девочку, которая ненадолго осталась одна в квартире. Благодаря грамотным, своевременным и самоотверженным действиям сотрудников полиции жизни взрослых и детей были спасены

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

RT на русском /  🏆 17. in RU

Полиция Спасение Дети Горящие Дома Нижегородская Область Кемеровская Область

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-01 13:45:38