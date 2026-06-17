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Минобороны РФ сообщило об уничтожении шведского десантного катера ВСУ

Военные Действия News

Минобороны РФ сообщило об уничтожении шведского десантного катера ВСУ
Combat Boat 90ШвецияМинобороны РФ
📆6/17/2026 9:36 AM
📰РИА Новости
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Российские военные уничтожили украинский боевой десантный катер Combat Boat 90 шведского производства, а также нанесли удары по объектам военной промышленности и энергетики Украины в 146 районах.

Министерство обороны Российской Федерации сообщило об уничтожении украинского боевого десантного катера Combat Boat 90 шведского производства. Это произошло в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.

По данным ведомства, катер был поражен оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Кроме того, российские военные нанесли удары по объектам военной промышленности и топливно-энергетического комплекса Украины. В частности, были поражены склады боеприпасов и горючего, места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Всего, как отметили в Минобороны, удары были нанесены по 146 районам.

Эти действия являются частью продолжающейся кампании по денацификации и демилитаризации Украины, направленной на ослабление военного потенциала противника. Уничтожение катера шведского производства подчеркивает эффективность российских сил в борьбе с западной военной техникой, поставляемой Украине. Военное ведомство продолжает мониторинг и удары по ключевым объектам, способствующим поддержанию боеспособности украинских войск. Российские военные отмечают, что такие операции способствуют достижению целей специальной военной операции и снижают угрозу со стороны украинских вооруженных формирований

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РИА Новости /  🏆 16. in RU

Combat Boat 90 Швеция Минобороны РФ Уничтожение Катера Специальная Военная Операция

 

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