Михаил Дегтярев вручил дизайнеру Артемию Лебедеву плюшевого медведя в стиле Олимпиады-1980, отметив, что игрушка напоминает о легендарной олимпийской символике.

Министр спорт а России Михаил Дегтярев подарил известному дизайнеру Артемию Лебедеву плюшевого медведя, стилизованного под олимпийского мишку. Вручая игрушку, Дегтярев отметил, что у него дома стоит похожий экземпляр на память.

По словам министра, медведь выполнен в дизайнерском стиле, который не очень атлетичен, но симпатичен. Он подчеркнул, что новый мишка отсылает к Олимпиаде-1980, и вручил Лебедеву сразу две игрушки: одну собственного авторства и другую, новую. Внешний вид подарка вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Некоторые комментаторы отметили, что современный мишка выглядит как дешевая подделка с Wildberries по сравнению с оригинальным советским олимпийским мишкой, который был известен своей милотой.

Дизайнер Артемий Лебедев, известный своими яркими проектами, пока не прокомментировал подарок публично. Стоит отметить, что Лебедев ранее уже сотрудничал со спортивными ведомствами, разрабатывая символику для различных мероприятий. Эта встреча также стала поводом для обсуждения более широких тем. В ходе беседы Дегтярев коснулся вопросов допинга - он заявил, что никакой государственной программы допинга не было, назвав такие утверждения ересью.

Однако он признал, что случаи употребления были, как и в других странах. Кроме того, тренер сборной по дартсу Гут сообщил о задержках в возвращении российской команды в международные турниры, а также упомянул инцидент с осой на чемпионате мира по дартсу, победителем которого стал Люк Литтлер. Эти темы показывают, что общение министра с дизайнером вышло за рамки вручения игрушки и затронуло актуальные проблемы российского спорта. В целом, подарок олимпийского мишки символизирует связь времен - от легендарной Олимпиады-1980 до современных реалий.

Однако критика дизайна напоминает, что даже в мелочах важно сохранять качество и уважение к истории. Судьба подаренных игрушек пока неизвестна, но можно предположить, что они займут достойное место в коллекции Артемия Лебедева. Этот эпизод также привлек внимание к фигуре Михаила Дегтярева, который активно участвует в популяризации спорта и взаимодействует с представителями творческих профессий





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