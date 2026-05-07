Российское оборонное ведомство сообщило о приостановке ударов по объектам Украины, призвав Киев к взаимности и предупредив о последствиях срывов празднования 81-й годовщины Победы в Москве.

Российское министерство обороны официально объявило о том, что в определенный временной отрезок все подразделения вооруженных сил, задействованные в специальной военной операции, полностью прекратят проведение любых боевых действий.

Данная инициатива подразумевает не только остановку наземных столкновений на линии фронта, но и полный отказ от применения мощных ракетных систем и артиллерийских расчетов. Особое внимание в заявлении ведомства уделено высокоточному оружию большой дальности, которое может базироваться как на морских платформах, так и в авиации. Кроме того, в список временно приостановленных средств атаки вошли ударные беспилотные летательные аппараты, которые ранее систематически использовались для поражения стратегических целей.

Речь идет о прекращении ударов по местам дислокации украинских вооруженных сил, а также по объектам инфраструктуры, которые напрямую связаны с военно-промышленным комплексом Украины и ее армией в глубоком тылу. Одновременно с этим российская сторона направила открытый призыв к украинскому руководству и военному командованию последовать этому примеру и также остановить огонь. В Минобороны четко дали понять, что данное решение носит ограниченный характер и требует взаимности.

Было подчеркнуто, что в случае любого нарушения режима перемирия со стороны ВСУ в зоне проведения специальной военной операции, а также при попытках совершить ракетные или дроновые атаки по населенным пунктам и гражданским объектам на территории российских регионов, Вооруженные Силы Российской Федерации будут вынуждены дать адекватный и жесткий ответ. Таким образом, временное затишье ставится в прямую зависимость от действий противника, и любые провокации могут привести к резкой эскалации боевых действий.

Особое внимание в официальном сообщении было уделено предстоящему празднованию 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В Москве планируется проведение масштабного торжественного парада, который имеет глубокое символическое и идеологическое значение для всего российского общества. В связи с этим министерство обороны выступило с серьезным предупреждением в адрес Киева. Было заявлено, что любые попытки сорвать празднование этой знаменательной даты в российской столице приведут к массированному ракетному удару по центру Киева.

Эта угроза подчеркивает решимость Москвы обеспечить безопасность своих торжеств и недопустимость любых внешних вмешательств в проведение памятных мероприятий. Параллельно с военными заявлениями стали известны подробности о дипломатической составляющей предстоящего парада. Помощник президента Владимира Путина уточнил ситуацию с участием иностранных делегаций в торжествах 9 мая. Согласно его словам, российская сторона не рассылала специальных официальных приглашений лидерам иностранных государств для участия в параде.

Тем не менее, некоторые зарубежные руководители и высокопоставленные лица приняли самостоятельное решение приехать в Москву, чтобы засвидетельствовать свою поддержку или выразить уважение к исторической памяти о победе над фашизмом. Этот факт свидетельствует о наличии определенного круга международных партнеров, которые, несмотря на давление со стороны западных стран, готовы поддерживать диалог с Россией и участвовать в ее главных государственных праздниках. В целом, данная ситуация демонстрирует сложный баланс между гуманитарными жестами, связанными с исторической памятью, и жестким военным расчетом.

Прекращение огня на короткий период может быть воспринято как попытка создать окно возможностей для переговоров или просто как жест уважения к дате Победы, однако сопутствующие угрозы указывают на то, что военная машина готова вернуться к полноценной работе в любой момент. Геополитическое напряжение остается крайне высоким, и любые действия сторон в этот период будут подвергаться пристальному вниманию как внутри стран, так и со стороны международного сообщества, которое с опаской следит за развитием событий в зоне конфликта





