Минобороны РФ сообщило о массовых нарушениях перемирия со стороны ВСУ
📆5/8/2026 6:45 AM
📰lifenews_ru
Украинские вооружённые силы продолжают обстрелы и атаки на российские позиции, несмотря на объявленное перемирие. Минобороны РФ зафиксировало более 1300 нарушений, включая обстрелы артиллерией и атаки дронами.

Несмотря на объявленное перемирие , украинские вооружённые силы продолжают активные боевые действия против российских позиций. По данным Министерства обороны РФ, с момента введения режима прекращения огня ВСУ совершили 153 обстрела, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня, миномёты и танки.

Кроме того, зафиксировано 887 атак с применением беспилотных летательных аппаратов, включая 394 удара FPV-дронами, 107 атак октокоптерами, 171 удар самолётами-беспилотниками и 215 сбросов боеприпасов с БПЛА. Всего в зоне проведения специальной военной операции зарегистрировано 1365 нарушений перемирия со стороны украинских войск. Это свидетельствует о продолжении агрессивных действий против российской территории и подтверждает террористический характер действий киевского режима.

В ответ на нарушения российские Вооружённые Силы нанесли зеркальные удары по огневым позициям ВСУ, уничтожив артиллерийские установки, РСЗО, миномёты, пункты управления и места запуска дронов. С начала 8 мая российские подразделения ПВО за пределами зоны СВО сбили 396 воздушных средств нападения, включая 390 БПЛА и 6 управляемых ракет «Нептун». Минобороны РФ подчеркнуло, что такие действия ВСУ подтверждают террористическую сущность киевского руководства.

Ночь на 8 мая стала рекордной по интенсивности атак украинских дронов — с 00:00 до 07:00 дежурные средства ПВО уничтожили 264 беспилотника. В Минобороны отметили, что продолжение нарушений перемирия со стороны ВСУ свидетельствует о нежелании Киева соблюдать международные нормы и соглашения. Российские войска продолжают выполнять задачи по защите гражданского населения и инфраструктуры, отвечая на провокации украинских сил. Последние данные о ситуации на фронте можно найти в разделе «Последние новости» на Life.ru

