Министр и директор стройкомпании осуждены за коррупцию на 1,2 миллиарда рублей

📆4/23/2026 2:26 PM
Министр и руководитель подчиненной организации вступили в преступный сговор с директором строительной компании, обеспечив ей выгодный контракт на ремонт дороги. Экс-глава госучреждения получил 3,5 года колонии, директор – условный срок.

В результате масштабного расследования, проведенного правоохранительными органами, выявлена коррупционная схема, в которой участвовали высокопоставленные должностные лица и руководитель строительной компании. Согласно материалам следствия, преступный сговор действовал в период с июня по ноябрь 2024 года.

В центре схемы оказался министр и глава подчиненной ему организации, которые вступили в сговор с директором строительной фирмы. Инициатором противоправных действий выступил предприниматель, стремящийся получить выгодный государственный контракт. Должностные лица, злоупотребляя своим служебным положением, создавали благоприятные условия для компании-подрядчика, обеспечивая ей преимущество в государственных торгах. Это выражалось в проведении несанкционированных переговоров, предоставлении конфиденциальной информации о процедуре проведения аукционов и манипулировании конкурсной документацией.

В результате этих действий строительная компания смогла заключить контракт на ремонт автомобильной дороги на сумму 1,2 миллиарда рублей. Сумма контракта свидетельствует о масштабе коррупционных намерений и потенциальном ущербе, который мог быть нанесен бюджету. Расследование выявило, что действия участников схемы были тщательно спланированы и направлены на незаконное обогащение за счет государственных средств. Судебное разбирательство по данному делу завершилось вынесением приговора.

Бывший глава государственного учреждения признан виновным и приговорен к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Суд учел тяжесть совершенного преступления, злоупотребление должностными полномочиями и причиненный ущерб государству. Директор строительной компании, который активно сотрудничал со следствием, предоставил ценные показания и признал свою вину, получил более мягкое наказание – 3 года 3 месяца условно с испытательным сроком в 3,5 года. Это свидетельствует о готовности правоохранительных органов к компромиссу с лицами, способствующими раскрытию преступлений и возмещению ущерба.

Помимо лишения свободы и условного срока, каждому из виновных назначено дополнительное наказание в виде запрета на занятие определенных должностей или осуществление определенной деятельности. Этот запрет призван предотвратить повторение подобных преступлений в будущем и защитить государственные интересы. Прокуратура подчеркнула, что данное дело является примером эффективной борьбы с коррупцией и демонстрацией неотвратимости наказания за противоправные действия. Параллельно с расследованием данного дела, правоохранительные органы провели задержание первого заместителя главы подмосковного города Подольска, Александра Мамлая.

Он был арестован в Москве по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Тверской суд столицы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Задержание Мамлая свидетельствует о продолжении активной работы по выявлению и пресечению коррупционных проявлений на различных уровнях власти. Расследование в отношении Мамлая продолжается, и в случае доказательства его вины ему грозит серьезное наказание.

Данные дела, связанные с коррупцией в сфере государственных закупок и деятельности должностных лиц, вызывают широкий общественный резонанс и подчеркивают необходимость усиления контроля за использованием бюджетных средств. Правоохранительные органы продолжают работу по выявлению и пресечению подобных преступлений, стремясь обеспечить прозрачность и законность в сфере государственных закупок и деятельности органов власти. Информация о главных криминальных историях, громких делах и расследованиях доступна в разделе «Криминал» на портале Life.ru, что позволяет общественности быть в курсе событий и контролировать работу правоохранительных органов

