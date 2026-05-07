Минобороны РФ предупредило о возможных ракетных ударах по Киеву в случае провокаций

Российское Министерство обороны призвало жителей Киева и дипработников покинуть город в случае возможного ответного удара, если украинские власти попытаются сорвать празднование Дня Победы в Москве. Также ведомство предупредило о последствиях за нарушение перемирия, которое вступит в силу с 8 мая.

Жителям Киев а и сотрудникам дипломатических представительств рекомендуется незамедлительно покинуть город в случае возможного ответного удара со стороны России, если украинские власти попытаются сорвать празднование Дня Победы в Москве.

Об этом заявили в Министерстве обороны Российской Федерации вечером 7 мая. В ведомстве также выразили предупреждение киевскому режиму о последствиях за нарушение перемирия, отметив, что в случае провокаций на правительственный квартал будут нанесены ракетные удары. В связи с этим гражданскому населению Киева и дипработникам иностранных миссий настоятельно советуют своевременно эвакуироваться из города. Военные РФ подчеркнули, что объявленное Верховным главнокомандующим перемирие вступит в силу с полуночи 8 мая и продлится до 10 мая.

В этот период все группировки войск в зоне специальной военной операции прекратят боевые действия, а также будут приостановлены удары по объектам в тылу Украины. Российские военные призвали украинскую сторону последовать этому примеру и соблюдать условия перемирия. Однако в Минобороны РФ также отметили, что в случае нарушений перемирия в зоне СВО или при ударах Украины по российским регионам будет дан «адекватный ответ».

Отдельно обращение было направлено к властям стран, чьи дипломатические миссии находятся на Украине, с призывом эвакуировать своих сотрудников на случай возможных провокаций со стороны Киева. Ранее, 4 мая, на саммите Европейского политического сообщества президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские беспилотники могут появиться в небе над Красной Площадью во время парада 9 мая, что вызвало резкую реакцию российской стороны. В связи с этим Минобороны РФ еще раз подчеркнуло необходимость соблюдения перемирия и предупредило о возможных последствиях в случае нарушений





