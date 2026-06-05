Министр финансов предложил зафиксировать порог выручки малого бизнеса на три года

На Петербургском экономическом форуме министр финансов заявил о необходимости сохранить текущий порог выручки для упрощённой системы налогообложения минимум на три года, что даст малому бизнесу предсказуемые налоговые условия.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России оказало финансовую поддержку проекту, который предполагает закрепление текущего порога выручки малого бизнеса для уплаты налога на добавленную стоимость на срок не менее трёх лет.

Об этом министр финансов Антон Силуанов сообщил журналистам на Петербургском международном экономическом форуме. По его мнению, если речь идёт о долговременной фиксации, то одногодовое решение будет неэффективным. Поэтому он предложил сохранить существующий уровень порога минимум на три года, что должно обеспечить более стабильные условия для предпринимателей, работающих по упрощённой системе налогообложения. Ранее президент России Владимир Путин высказал позицию, согласно которой дальнейшее понижение порога выручки для применения упрощённой налоговой схемы следует отложить и зафиксировать на текущем уровне.

По словам главы государства, уже в этом финансовом году порог был снижен до двадцати миллионов рублей, а планировалось дальнейшее уменьшение до пятнадцати и затем до десяти миллионов рублей. Путин отметил, что данное решение было принято после детального обсуждения с представителями делового сообщества и председателем правительства, и что оно направлено на то, чтобы дать малым предприятиям время адаптироваться к новым правилам и избежать резких финансовых нагрузок.

Сохранение порога выручки на уровне двадцати миллионов рублей в течение трёх лет может стать важным сигналом для малого бизнеса, который рассчитывает на предсказуемость налоговой политики. Предприниматели получат возможность более чётко планировать свои финансовые потоки, инвестировать в развитие и нанимать персонал без страха перед внезапным повышением налоговой нагрузки. Эксперты отмечают, что такая мера может способствовать укреплению деловой активности, повысить доверие к государственным институтам и создать более благоприятный инвестиционный климат в стране.

При этом сохраняется возможность дальнейшего пересмотра порога в будущем, если экономическая ситуация потребует корректировок





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