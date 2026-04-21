Минпромторг утвердил ставки технологического сбора для электроники: подробности и прогнозы

Стали известны финальные размеры технологического сбора на импортную электронику: 250 рублей за смартфон и 500 рублей за ноутбук. Разбираемся, как это повлияет на российский рынок и бюджет страны.

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации официально определило параметры нового финансового обременения для участников рынка электроники, который получил неофициальное название технологический сбор . Согласно информации, полученной из внутренних документов ведомства, с сентября текущего года производители и поставщики зарубежной техники будут обязаны уплачивать фиксированную сумму за каждое устройство, поступающее на российский рынок.

Размер сбора установлен на уровне 250 рублей за мобильный телефон и 500 рублей за каждый ноутбук. Эти нововведения касаются как крупных юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей, занимающихся импортом или локальным производством электронных девайсов. Процедура взимания средств предполагает оплату до момента фактического появления товара на прилавках магазинов, что фактически перекладывает финансовое бремя на цепочку поставок и, как следствие, на конечного потребителя. Представители Минпромторга подчеркнули, что проект соответствующего правительственного постановления, регламентирующий четкие сроки и правила внесения платежей, ранее прошел стадию публичного обсуждения. В данный момент итоговый документ с конкретными ставками уже находится в процессе утверждения и внесен в правительство в установленном порядке. Важно отметить, что в ходе предварительных дискуссий и подготовки законопроекта обсуждались значительно более высокие тарифы. В частности, фигурировали цифры в 1500 рублей за ноутбук и 750 рублей за телефон. Итоговое снижение ставок стало результатом поиска компромисса между фискальными интересами государства и необходимостью не допустить критического скачка розничных цен на электронику, что могло бы крайне негативно отразиться на покупательной способности граждан и уровне инфляции в данном сегменте потребительского сектора. Закон, ставший законодательной базой для введения этого сбора, был принят Государственной думой 28 ноября прошлого года. Инициатива вызвала широкий резонанс в бизнес-сообществе, так как она затрагивает практически все популярные бренды и модели гаджетов, присутствующие в розничных сетях. По мнению экспертов, дополнительные расходы на импорт неизбежно будут заложены в стоимость конечной продукции. Государство же преследует амбициозные фискальные цели: по прогнозам Министерства финансов, озвученным заместителем министра Алексеем Сазановым еще в прошлом году, общие поступления в бюджет от данного сбора могут достичь внушительной отметки в 218 миллиардов рублей. Эти средства, как ожидается, будут направлены на поддержку отечественной электронной промышленности и стимулирование импортозамещения, однако многие аналитики опасаются, что подобная нагрузка на рынок приведет к сокращению ассортимента доступной техники и росту цен на популярные модели смартфонов и компьютеров, к которым привыкли российские пользователи





