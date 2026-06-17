Минобороны подтвердило задержание владельца крупного украинского Telegram‑канала

Украинское министерство обороны заявило, что владелец популярного Telegram‑канала был задержан сотрудниками военкомата в ходе совместного патрулирования с полицией, опровергнув слухи о прямом приказе министра Федорова.

Минобороны Украины официально подтвердило факт задержания владельца одного из самых популярных украинских Telegram‑каналов. По заявлению пресс‑службы ведомства, задержание произошло в рамках совместного патрулирования сотрудников военкомат а и национальной полиции.

По словам представителей министерства, проверка документов гражданина была проведена в полном соответствии с действующим законодательством, после чего задержанного доставили в военкомат для дальнейшего оформления. При этом в официальном сообщении не назвали имени задержанного и не указывали на его связь с тем самым каналом, однако ясно дали понять, что речь идёт о лице, которое ранее активно публиковало материалы, критически освещающие работу Министерства обороны





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Минобороны Украины Telegram‑Канал\ \Задержание Военкомат Коррупция

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