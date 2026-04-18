Российское министерство просвещения утвердило количество учебных часов для старших классов, которое составит от 2312 до 2516 часов за два года обучения. Эта норма учитывает разные варианты учебной недели и направлена на обеспечение качества образования.

Министерство просвещения Российской Федерации внесло ясность в вопрос распределения учебной нагрузки для старшеклассников, определив конкретные временные рамки за два года обучения. Информация об этом была представлена 18 апреля экспертом ведомства, руководителем Института содержания и методов обучения имени Леднева Максимом Костенко.

Согласно его заявлению, Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) четко регламентирует минимальное и максимальное количество учебных часов, приходящееся на каждый уровень образования. В контексте старших классов, охватывающих 10-е и 11-е годы обучения, общий объем учебных часов за два года составит от 2312 до 2516 часов. Максим Костенко в своем интервью агентству «РИА Новости» пояснил, что минимальное значение в 2312 часов было рассчитано исходя из максимально допустимой недельной нагрузки, установленной санитарными нормами и правилами (СанПиН), при условии пятидневной учебной недели, которая составляет 34 часа. В свою очередь, максимальное значение в 2516 часов обусловлено применением шестидневной учебной недели, при которой предельная недельная нагрузка достигает 37 часов. Такой дифференцированный подход позволяет образовательным учреждениям гибко подходить к составлению расписания, учитывая как санитарные нормы, так и специфику образовательного процесса, но при этом гарантирует соблюдение установленных стандартов и обеспечивает достаточный объем знаний для выпускников. Параллельно с этим, не менее важной тенденцией в образовательной сфере является растущая роль новостных источников в подготовке старшеклассников к различным формам аттестации, в частности, к экзаменам. Аналитический отчет платформы «Дзен», опубликованный 2 апреля, свидетельствует о том, что новости стали неотъемлемым инструментом для формирования аргументации и понимания актуальных тем. Согласно результатам проведенного опроса, значительная часть школьников, а именно 58%, активно использует примеры и информацию из новостных материалов при написании сочинений по русскому языку и литературе. Еще 27% учащихся обращаются к новостным публикациям для более глубокого осмысления современных событий и формирования собственной точки зрения на обсуждаемые вопросы. Лишь 15% респондентов предпочитают опираться исключительно на классическую литературу, что подчеркивает трансформацию методов подготовки к экзаменам и возрастающую ценность актуальной информации в образовательном процессе. Это говорит о том, что школьники стремятся интегрировать знания из реального мира в академическую подготовку, делая свои работы более содержательными и современными. Установление четких рамок учебной нагрузки, с одной стороны, и использование современных информационных ресурсов для подготовки, с другой, представляют собой два взаимосвязанных аспекта развития системы школьного образования, направленные на повышение его эффективности и соответствия потребностям современного общества





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

В Москве за сутки зафиксировано 2516 новых случаев COVID-19За минувшие сутки в Москве выявлено 2516 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщает столичный оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Поможет ли жаркое лето в борьбе с пандемией? Говорим с иммунологомВ России за последние сутки выявлено 8 599 заразившихся коронавирусом. Это почти на тысячу человек меньше, чем за 23 мая, и самый низкий показатель за весь май. В Москве тоже самая низкая по сравнению с предыдущими неделями цифра — 2 516 человек за сутки. За прошедший день в Москве от коронавируса умерли 59 человек, в России — 153. Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлено более 1 600 000 зараженных. В этом антирейтинге Бразилия обогнала Россию и переместилась на второе место (347 тыс.), Россия — на третьем месте (335 тыс.). Михаил Костинов, иммунолог, заведующий лаборатории ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова РАМН, в эфире Дождя рассказал о том, как формируется статистика, что происходит с вирусом в России и поможет ли в борьбе с COVID-19 жаркое лето.

