Министерство просвещения установило пределы учебной нагрузки для старшеклассников

📆4/18/2026 4:27 AM
📰Известия
Российское министерство просвещения утвердило количество учебных часов для старших классов, которое составит от 2312 до 2516 часов за два года обучения. Эта норма учитывает разные варианты учебной недели и направлена на обеспечение качества образования.

Министерство просвещения Российской Федерации внесло ясность в вопрос распределения учебной нагрузки для старшеклассников, определив конкретные временные рамки за два года обучения. Информация об этом была представлена 18 апреля экспертом ведомства, руководителем Института содержания и методов обучения имени Леднева Максимом Костенко.

Согласно его заявлению, Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) четко регламентирует минимальное и максимальное количество учебных часов, приходящееся на каждый уровень образования. В контексте старших классов, охватывающих 10-е и 11-е годы обучения, общий объем учебных часов за два года составит от 2312 до 2516 часов. Максим Костенко в своем интервью агентству «РИА Новости» пояснил, что минимальное значение в 2312 часов было рассчитано исходя из максимально допустимой недельной нагрузки, установленной санитарными нормами и правилами (СанПиН), при условии пятидневной учебной недели, которая составляет 34 часа. В свою очередь, максимальное значение в 2516 часов обусловлено применением шестидневной учебной недели, при которой предельная недельная нагрузка достигает 37 часов. Такой дифференцированный подход позволяет образовательным учреждениям гибко подходить к составлению расписания, учитывая как санитарные нормы, так и специфику образовательного процесса, но при этом гарантирует соблюдение установленных стандартов и обеспечивает достаточный объем знаний для выпускников. Параллельно с этим, не менее важной тенденцией в образовательной сфере является растущая роль новостных источников в подготовке старшеклассников к различным формам аттестации, в частности, к экзаменам. Аналитический отчет платформы «Дзен», опубликованный 2 апреля, свидетельствует о том, что новости стали неотъемлемым инструментом для формирования аргументации и понимания актуальных тем. Согласно результатам проведенного опроса, значительная часть школьников, а именно 58%, активно использует примеры и информацию из новостных материалов при написании сочинений по русскому языку и литературе. Еще 27% учащихся обращаются к новостным публикациям для более глубокого осмысления современных событий и формирования собственной точки зрения на обсуждаемые вопросы. Лишь 15% респондентов предпочитают опираться исключительно на классическую литературу, что подчеркивает трансформацию методов подготовки к экзаменам и возрастающую ценность актуальной информации в образовательном процессе. Это говорит о том, что школьники стремятся интегрировать знания из реального мира в академическую подготовку, делая свои работы более содержательными и современными. Установление четких рамок учебной нагрузки, с одной стороны, и использование современных информационных ресурсов для подготовки, с другой, представляют собой два взаимосвязанных аспекта развития системы школьного образования, направленные на повышение его эффективности и соответствия потребностям современного общества

