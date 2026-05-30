Российские военные нанесли удар высокоточным оружием и беспилотниками по авиабазам и инфраструктуре ВСУ в ответ на террористические атаки. Поражены все назначенные цели.

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о нанесении группового удара высокоточным оружием и ударными беспилотниками по аэродромам Вооружённых сил Украины, а также по объектам транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса, используемым в интересах ВСУ.

Удар был нанесён в ответ на террористические атаки противника, как отметили в ведомстве. В заявлении оборонного ведомства подчёркивается, что все назначенные цели поражены, а цели удара достигнуты. Это заявление было опубликовано в официальном мессенджере Минобороны. Ранее появилась информация о ракетном ударе по авиабазе Канатово, расположенной в Кировоградской области.

Согласно данным подполья, именно с этой базы осуществлялись боевые вылеты истребителей F-16 и Mirage, переданных Украине западными странами. Также сообщалось о серии ударов по командным пунктам аэродромной инфраструктуры, объектам противовоздушной обороны и складам боеприпасов в Киевской области. Эти действия являются частью систематических мер по демилитаризации украинской военной инфраструктуры. Подобные удары наносятся регулярно, начиная с начала специальной военной операции.

Российские военные эксперты связывают это с необходимостью снижения боевого потенциала противника и предотвращения ударов по мирным населённым пунктам. В то же время украинская сторона продолжает заявлять о необходимости усиления противовоздушной обороны и ищет способы противодействия российским атакам. Ситуация остаётся напряжённой, а обмен ударами продолжается на фоне отсутствия прогресса в мирных переговорах. Стратегия российских военных предполагает нанесение точечных ударов по ключевым объектам военной инфраструктуры, что, по мнению аналитиков, позволяет сократить возможности ВСУ для проведения наступательных операций.

При этом подчёркивается, что удары наносятся только по военным целям, чтобы избежать жертв среди гражданского населения. Однако украинские официальные лица часто обвиняют российские силы в поражении жилых кварталов, что в свою очередь опровергается российским Минобороны, указывающим на нарушение украинскими военными правил размещения военной техники вблизи гражданских объектов. Координация ударов осуществляется с использованием разведывательных данных, полученных как с помощью спутников, так и с помощью агентурной сети. Применяемые высокоточные средства поражения позволяют минимизировать сопутствующий ущерб, хотя и не исключают его полностью.

В ноябре 2024 года российскими войсками был нанесён удар по авиабазе Канатово, который, по предварительным данным, уничтожил несколько самолётов, готовившихся к вылету. Эта авиабаза считалась одной из основных для нанесения ударов по российским позициям в южных регионах. Необходимо отметить, что авиабаза Канатово неоднократно подвергалась атакам, и каждый раз украинская сторона заявляла о частичном повреждении инфраструктуры, но продолжала использовать её для боевых вылетов. Российские эксперты утверждают, что только полное уничтожение таких баз может помешать авиации ВСУ наносить удары по российским объектам.

Однако техническая сложность и высокая стоимость таких операций требуют значительного расхода дорогостоящих боеприпасов. В целом, последние события показывают, что российские силы сохраняют способность наносить эффективные удары на большую глубину в тылу противника. Это оказывает психологическое давление на украинское командование и вынуждает его рассредоточивать свои ресурсы. Тем временем западные страны продолжают поставлять Украине зенитные ракетные комплексы и истребители, пытаясь создать эшелонированную противовоздушную оборону, способную перехватывать большую часть ракет и беспилотников.

Таким образом, противостояние в воздухе и в сфере ПВО остаётся одним из ключевых элементов боевых действий. Российские военные активно совершенствуют тактику ударов, используя ложные цели и меняя высоту и скорость носителей оружия. Украинские же силы постоянно адаптируют свои системы ПВО, стремясь уменьшить эффективность российских атак. Перевес в этой гонке может стать решающим фактором в дальнейшем ходе конфликта.

Между тем, гражданское население страдает от последствий этих ударов, особенно в районах, близких к военным объектам. Эвакуация жителей из таких зон проводится не всегда своевременно, что приводит к трагическим случаям. Обе стороны обвиняют друг друга в нарушении международного гуманитарного права, и международные организации призывают к деэскалации и возобновлению переговоров. Однако пока перспективы мирного урегулирования остаются туманными, а интенсивность боевых действий не снижается.

Следует ожидать, что в ближайшее время удары по военной инфраструктуре Украины продолжатся, поскольку это является одним из приоритетных направлений российской военной операции. Эффективность таких ударов будет зависеть от качества разведданных, точности оружия и способности украинской ПВО противостоять атакам. Аналитики прогнозируют, что весной и летом 2025 года возможно усиление ракетных и авиационных ударов перед ожидаемыми наземными операциями





