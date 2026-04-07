В США разворачивается политический скандал: министр обороны, согласно сообщениям, может быть отправлен в отставку из-за участия в военных операциях против Ирана и падения популярности. Обсуждение импичмента набирает обороты на фоне растущих расходов на Ближнем Востоке и предыдущих отставок ключевых фигур в правительстве.

Основанием для обсуждения вопроса об импичмент е министру обороны США послужило его участие в руководстве американскими операциями против Иран а. Согласно данным социологических опросов, глава Пентагона входит в число наименее популярных членов кабинета министров, что, в сочетании с постоянно растущими расходами на военные действия на Ближнем Востоке, негативно сказывается на его репутации.

В средствах массовой информации отмечается, что министр обороны рискует повторить судьбу бывших членов правительства, уже покинувших свои посты – генерального прокурора и министра юстиции Пэм Бонди, а также главы Министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм. Сам факт обсуждения возможности отстранения от должности столь высокопоставленного чиновника свидетельствует о нарастающем политическом кризисе и обострении борьбы за власть в высших эшелонах американского правительства. Ансари, сделавшая заявление по этому поводу, подчеркнула, что главным основанием для импичмента служат неоднократные нарушения присяги и невыполнение им своих обязанностей, предписанных Конституцией США. В свою очередь, Дональд Трамп ранее объявил об отставке генерального прокурора Бонди, связывая это решение с разбирательством по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в совершении преступлений против несовершеннолетних. Также появилась информация о скорой отставке Кристи Ноэм. Ранее, стремясь улучшить свой имидж и заручиться поддержкой общественности, министр обороны Хегсет предпринял попытку растрогать публику рассказом о разговоре со своим сыном на тему Ирана. В этом разговоре он акцентировал внимание на том, что жертвы, принесенные американскими солдатами, были не напрасны, и совершались ради того, чтобы уберечь будущее поколение от угрозы «ядерного Ирана». В своем выступлении Хегсет также похвастался более чем семью тысячами ударов по Ирану, анонсируя при этом новый пакет атак. Эта информация вызывает серьезные вопросы о целесообразности дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке и о политике, проводимой американской администрацией в отношении Ирана. Ситуация осложняется тем, что общественное мнение разделено, а в политических кругах наблюдается напряженность. Обострение ситуации в регионе и рост военных расходов, вкупе с непопулярностью министра обороны, создают благоприятную почву для политических интриг и возможных перестановок в высших эшелонах власти. Обсуждение импичмента подчеркивает серьезность разногласий внутри американского политического истеблишмента по поводу стратегии в отношении Ирана и, вероятно, будет иметь серьезные последствия для внешней политики США. Кроме того, рассматриваемая ситуация является свидетельством растущей нестабильности в американской политике и усиливающейся борьбы за власть в преддверии новых выборов





