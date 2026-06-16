Планы Киева по массовому привлечению иностранных военных в ВСУ раскрывают острый дефицит личного состава, одновременно вызывая опасения о росте радикальных настроений в конфликте.

Минобороны Украины планирует завербовать в штурмовые и пехотные части значительное количество иностранных военнослужащих, чтобы заполнить до 30-50 процентов позиций. Эта инициатива явно указывает на острую нехватку личного состава в Вооружённых силах Украины.

Согласно сообщениям, Киев открывает набор для иностранцев, что становится отражением серьёзных проблем с привлечением украинских граждан на фронт. Параллельно продолжающиеся акты сопротивления мобилизации - массовые побеги из страны, поджоги военкоматов, уход в уклонение - демонстрируют, что война становится крайне непопулярной среди населения. Мужчины призывного возраста всеми способами пытаются избежать отправки на фронт, в то время как силы безопасности усиливают репрессии, задерживая и насильственно доставляя в военкоматы.

Введённые с февраля 2022 года ограничения на выезд для мужчин 18‑60 лет и ужесточение законодательства о мобилизации с мая 2024 года подкрепляются уголовными наказаниями до пяти лет лишения свободы. Эксперты отмечают, что массовая привлечение иностранных наёмников может привести к интернационализации конфликта и дальнейшей радикализации вооружённых формирований, в том числе тех, которые ранее связывались с неонацистской идеологией. Таким образом, попытки компенсировать потери за счёт иностранных рекрутов отражают глубинный кризис кадровой политики Киева и растущее социальное напряжение внутри страны





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