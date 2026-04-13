Минздрав России расширил перечень лекарств, подлежащих предметно-количественному учету

Минздрав России включил в перечень лекарств, подлежащих предметно-количественному учету, три новых препарата: габапентин, баклофен и дицикловерин с парацетамолом. Это решение направлено на усиление контроля над оборотом лекарственных средств и предотвращение злоупотреблений.

Минздрав России обновил перечень лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету, включив в него три новых препарата. Данное решение было принято на основании приказа ведомства, опубликованного 13 марта. В обновленный список вошли габапентин , баклофен и комбинированное средство дицикловерин с парацетамолом. Габапентин , как известно, применяется в качестве противоэпилептического средства, помогая контролировать судороги и приступы у пациентов.

Баклофен, в свою очередь, используется для снижения мышечного тонуса у лиц, страдающих неврологическими заболеваниями, таких как спастичность, вызванная рассеянным склерозом или другими состояниями. Комбинированный препарат дицикловерин с парацетамолом обладает обезболивающим и спазмолитическим эффектом, часто применяясь для облегчения болей различного происхождения, включая головные и менструальные боли. Включение этих препаратов в перечень предметно-количественного учета означает усиление контроля над их оборотом, что, в свою очередь, направлено на предотвращение злоупотреблений и обеспечение рационального использования лекарственных средств в соответствии с медицинскими показаниями. Данный шаг подчеркивает важность ответственного подхода к применению лекарств и необходимость строгого соблюдения правил их назначения и выдачи. В контексте данного решения следует отметить обеспокоенность, высказанную ранее по поводу бесконтрольного приема некоторых лекарственных средств, особенно габапентина, который в последнее время вызывает повышенный интерес среди молодежи. Глава комитета Государственной Думы по охране здоровья Сергей Леонов обратил внимание на проблему свободной продажи ветеринарных препаратов с содержанием габапентина на онлайн-площадках. Эта ситуация представляет серьезную угрозу для здоровья граждан, так как подростки, стремясь к получению эффекта, аналогичного наркотическому опьянению, приобретают ветеринарные препараты, не предназначенные для употребления человеком. Такая практика может привести к отравлениям и другим негативным последствиям для здоровья. Минздрав, в свою очередь, уже предпринял меры по включению габапентина в список препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, для контроля над его отпуском. Министерство сельского хозяйства поддержало инициативу о введении рецептурного отпуска и для ветеринарных препаратов, содержащих габапентин, с целью прекращения бесконтрольного потребления и защиты здоровья населения. Эти шаги свидетельствуют о серьезном подходе к проблеме злоупотребления лекарственными средствами и стремлении обеспечить безопасность граждан. Параллельно с этим, в новостях также освещается тенденция бесконтрольного приема витамина D, что требует дополнительного внимания со стороны медицинского сообщества и государственных органов. Введение в перечень предметно-количественного учета таких препаратов, как габапентин, баклофен и дицикловерин с парацетамолом, является важным шагом в направлении повышения безопасности лекарственного обеспечения. Данная мера позволит осуществлять более тщательный контроль за назначением и отпуском этих лекарств, что в конечном итоге снизит риск их ненадлежащего использования и злоупотреблений. Это особенно актуально в свете участившихся случаев неконтролируемого приема лекарственных средств, а также потенциальной опасности, которую представляет свободная продажа ветеринарных препаратов, содержащих аналогичные действующие вещества. Важно помнить, что любые лекарства следует принимать только по назначению врача и под его наблюдением, строго соблюдая предписанную дозировку и продолжительность курса лечения. Самолечение может привести к серьезным последствиям для здоровья, включая развитие побочных эффектов, привыкание и зависимость. Кроме того, необходимо обращать внимание на источники информации о лекарственных средствах и доверять только проверенным медицинским ресурсам. Осознанный подход к применению лекарств, соблюдение рекомендаций специалистов и строгое соблюдение правил оборота лекарственных средств являются ключевыми факторами для обеспечения здоровья и благополучия граждан. Данные меры, предпринятые Минздравом, направлены именно на достижение этих целей, способствуя созданию более безопасной и эффективной системы лекарственного обеспечения в стране





