Минздрав РФ утвердил новый стандарт помощи взрослым с паническим расстройством, включая тестирование на ВИЧ и светотерапию

Согласно проекту, в перечень лабораторных исследований теперь включены анализы на антиген вируса гепатита B, антитела к вирусу гепатита C, ВИЧ-1 и ВИЧ-2, а также к бледной трепонеме (возбудитель сифилиса). В список медицинских услуг вошел диспансерный осмотр врача-психиатра. А среди немедикаментозных методов профилактики, лечения и реабилитации – воздействие излучением видимого диапазона (светотерапия). Клинические рекомендации уже одобрены научно-практическим советом Минздрава России.

Минздрав РФ утвердил новый стандарт помощи взрослым с паническим расстройством. В документе появилась возможность направления пациентов на тестирование на ВИЧ, а также свет отерапию. Согласно проекту, в перечень лабораторных исследований теперь включены анализы на антиген вируса гепатита B, антитела к вирусу гепатита C, ВИЧ-1 и ВИЧ-2, а также к бледной трепонеме (возбудитель сифилиса).

В список медицинских услуг вошел диспансерный осмотр врача-психиатра. А среди немедикаментозных методов профилактики, лечения и реабилитации – воздействие излучением видимого диапазона (светотерапия). Клинические рекомендации уже одобрены научно-практическим советом Минздрава России





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