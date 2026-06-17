Ратмир Тимашев создал венчурную фирму Oh.io, которая планирует привлечь в город 100 ИИ-стартапов и инвестировать $100 млн в течение пяти лет.

Миллиардер Ратмир Тимашев намерен превратить Колумбус в центр инноваций Америки. Он создал венчурную фирму Oh.io, которая планирует привлечь в город 100 ИИ-стартапов. Фирма будет инвестировать $100 млн в течение пяти лет и нанимать отделы продажников и маркетологов для стартапов-участников.

Основная задача - привлечь быстрорастущие стартапы с выручкой $1-5 млн из других регионов США, а также Европы и Израиля, и помочь им выйти на новый уровень. Тимашев уже подписал договоры с восемью стартапами, география которых охватывает территории от Сан-Франциско до Швейцарии. Однако ситуация омрачается сложным судебным разбирательством с тремя бывшими топ-менеджерами компании, которых якобы уволили в апреле текущего года. Тимашев утверждает, что его цель - чтобы команды оставались в Колумбусе и расширялись там же.

Он переехал в Огайо из России в начале 1990-х и основал в Колумбусе две компании по разработке программного обеспечения, включая гиганта по управлению данными Veeam, которого он и его партнер Андрей Баронов в 2020 году продали за $5 млрд венчурной фирме Insight Partners. Благодаря этой сделке и венчурным инвестициям состояние Тимашева достигло отметки в $5,4 млрд. Тимашев также сотрудничает с Columbus Partnership - группой из порядка 80 местных генеральных директоров, сосредоточившихся на экономическом развитии.

Эта организация была основана в 2002 году, а Тимашев вступил в нее в начале текущего года. Джейсон Холл, генеральный директор Columbus Partnership, признает, что Колумбус не так уж велик, если сравнивать его с другими ИИ-центрами, но уверен, что у города есть и свои сильные стороны: например, это один из крупнейших центров обработки данных в США





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Ратмир Тимашев Oh.Io Венчурная Фирма ИИ-Стартапы Колумбус Центр Инноваций Америки

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