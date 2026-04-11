Миллион к пенсии: как россияне со средним доходом могут увеличить свои накопления

ПенсияНакопленияСофинансирование
📆4/11/2026 4:58 AM
📰Известия
Гендиректор НПФ «Будущее» рассказал о способе накопить дополнительный миллион рублей к пенсии, откладывая небольшие суммы ежемесячно. Государственная поддержка и инвестиционный доход помогут увеличить пенсионные накопления. Также рассмотрены вопросы доверия к НПФ и доступности высоких пенсий для отдельных категорий граждан.

У россиян со средним уровнем доход а действительно есть возможность существенно увеличить свои пенсионные накопления , откладывая относительно небольшие суммы ежемесячно. Об этом заявил Олег Мошляк, генеральный директор негосударственного пенсионного фонда «Будущее», выступая с заявлением 11 апреля. Он подчеркнул, что даже откладывая всего 2–3 тысячи рублей в месяц, можно накопить значительную сумму к моменту выхода на пенсию.

Например, если взять человека в возрасте 37 лет, имеющего ежемесячный доход около 100 тысяч рублей, и предположить, что он начнет регулярно откладывать указанную сумму, то с учетом софинансирования со стороны государства, в течение 10 лет, к своим 52 годам, он сможет сформировать капитал в размере 1 миллиона рублей. Это становится возможным благодаря двум ключевым факторам: инвестиционному доходу, получаемому от размещения средств, и государственной поддержке. Мошляк уточнил, что размер софинансирования варьируется в зависимости от уровня дохода гражданина. Для тех, кто зарабатывает до 80 тысяч рублей в месяц, государство удваивает размер взносов. Для тех, чей доход находится в диапазоне от 80 до 150 тысяч рублей, государство добавляет 50% к взносам. А для граждан с более высоким доходом предусмотрена поддержка в размере 25%. Программа доступна для всех совершеннолетних граждан России. Кроме того, она предоставляет возможность перевести в нее ранее накопленные пенсионные средства, сформированные за счет отчислений работодателей. Это позволяет объединить все свои пенсионные накопления в одном месте, упрощая управление ими и повышая потенциальную доходность. Важно отметить, что, несмотря на привлекательные условия, многие россияне испытывают недоверие к негосударственным пенсионным фондам и страховым компаниям, предпочитая полагаться на государство. Этот факт подтверждается результатами различных опросов и исследований, показывающих, что уровень доверия к государственным институтам в вопросах пенсионного обеспечения остается значительно выше. Причины такого недоверия могут быть разными, включая негативный опыт прошлых лет, недостаточную информированность населения о работе НПФ и страховщиков, а также опасения относительно надежности и стабильности этих организаций. Важно понимать, что отказ от самостоятельного формирования пенсионных накоплений может привести к неблагоприятным последствиям в будущем, когда человек выйдет на пенсию. Недостаточный размер пенсии может существенно снизить уровень жизни, ограничив возможности для удовлетворения потребностей и желаний. Поэтому крайне важно серьезно относиться к планированию своей пенсии и изучать различные способы формирования пенсионных накоплений. Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов также высказался по поводу пенсионного обеспечения в России, сообщив 9 апреля, что на значительные пенсионные выплаты, сопоставимые с 500 тысячами рублей, могут претендовать лишь отдельные категории граждан, в частности, космонавты и летчики-испытатели. По словам эксперта, размер их пенсионных выплат формируется с учетом таких факторов, как место службы, уровень квалификации, налет часов и воинское звание. Это подчеркивает важность учета специфики профессии при формировании пенсионных прав, а также необходимость разнообразия инструментов для обеспечения достойной жизни на пенсии для всех граждан России

