Метровый диапазон: продавцы одежды и техники переходят на мини-формат магазинов

Крупные непродовольственные ритейлеры, такие как Lime, Melon Fashion Group и «Детский мир», разрабатывают и внедряют новые форматы магазинов с уменьшенной площадью, адаптируясь к изменениям в потребительском поведении и экономическим условиям. Эксперты связывают эту тенденцию со снижением привлекательности крупных магазинов в регионах, ростом онлайн-торговли и стремлением к большей гибкости и экономичности.

Непродовольственные ритейл еры активно пересматривают свои стратегии развития, делая ставку на новые форматы магазинов с уменьшенной площадью. Эта тенденция, о которой рассказала старший директор, руководитель департамента торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева, и которую подтвердила региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева, отражает изменения в потребительском поведении и экономические реалии.

Крупные игроки рынка, такие как Lime, Melon Fashion Group и «Детский мир», уже приступили к реализации новых концепций, адаптированных к региональным особенностям и потребностям покупателей. Lime работает над созданием магазинов площадью 1,2–1,5 тыс. кв. м, стремясь адаптироваться к регионам с более низкой покупательной способностью по сравнению с Москвой. Сокращение площади позволяет оптимизировать ассортимент, предлагая наиболее востребованные товары, и снизить затраты на аренду и отделку помещений.

Melon Fashion Group (MFG) также экспериментирует с новыми форматами, в частности, Sela запустила концепт-стор, объединяющий товары для дома, премиальную одежду и кафе. Этот формат, представленный в московском ТЦ «Авиапарк» площадью 520 кв. м, демонстрирует стремление к созданию мультифункциональных пространств, привлекающих покупателей разнообразием предложений. Параллельно с развитием новых форматов, ритейлеры продолжают оптимизировать существующую сеть, закрывая небольшие нерентабельные магазины и концентрируясь на наиболее перспективных локациях.

«Детский мир» активно развивает формат «Детмир мини» площадью до 400 кв. м, ориентированный на небольшие города с населением до 100 тыс. человек и районные торговые центры. Этот формат позволяет быстрее окупать инвестиции и расширять присутствие в регионах.

«М.Видео» трансформирует традиционные магазины в пункты выдачи и обработки заказов (white store), интегрируя их в логистическую инфраструктуру и повышая скорость обслуживания клиентов. Переход к компактным форматам обусловлен целым рядом факторов. Снижение привлекательности крупных магазинов в регионах, изменение потребительского поведения и рост онлайн-торговли – основные драйверы этой тенденции. По словам источника «Известий» в крупной консалтинговой компании, ритейлеры стремятся к большей гибкости и экономичности, предлагая покупателям понятный и востребованный ассортимент.

Современные потребители стали более рациональными и внимательными к расходам, предпочитая удобные форматы с быстрым доступом к необходимым товарам. Евгения Хакбердиева подчеркивает, что покупатели все чаще выбирают магазины, где можно быстро найти то, что им нужно, не тратя время на изучение огромного ассортимента. Ирина Болотова из сервиса «Про. Сторы» отмечает, что растущая доля онлайн-торговли снижает потребность в больших торговых площадях, поскольку потребители все чаще совершают покупки онлайн, а офлайн-магазины используют для ознакомления с товаром и получения консультаций.

Таким образом, ритейлеры адаптируются к новым реалиям рынка, предлагая покупателям более удобные и экономичные форматы магазинов, отвечающие их потребностям и предпочтениям. Эта стратегия позволяет им оставаться конкурентоспособными и успешно развиваться в условиях меняющегося рынка





