11 атак украинских дронов ВСУ на частный дом в приграничном секторе Белгородской области. Эта информация поступила от местной жители, которые поделились своим ужасающим опытом с представителем российского посольства Родиона Мирошника. Кроме того, Белгородская область получила 2 млрд рублей на приобретение нового жилья для пострадавших жителей, чьи дома были уничтожены ВСУ.

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской ФедерацииМестная жительница сообщила, что украинские дроны 11 раз атаковали один частный дом в приграничном районе Белгородской области.

Этоиз рассказа жительницы села Зиборовка, пишет РИА «Новости» со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника.поделилась женщина. Сама женщина тоже пострадала при атаке БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ). По её словам, они с мужем сажали картофель на огороде, когда по рации услышали предупреждение о летящем дроне. Пара попыталась укрыться в саду, однако беспилотник преследовал их и детонировал прямо над головами.

Женщина была тяжело ранена в руку. Белгородская область получила 2 млрд рублей на покупку нового жилья для жителей, потерявших дома из-за обстрелов Вооружённых сил Украины. Финансирование предназначено для жителей, чьи дома полностью утрачены в результате атак ВСУ. Поддержку также получат люди из населённых пунктов, которые власти закрыли в конце 2025 года из-за оперативной обстановки.

Перечисление средств на специальные счета начнётся уже на следующей неделе. Получатели смогут использовать деньги для покупки нового жилья взамен утраченного





lifenews_ru / 🏆 2. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Украинские Дрони ВСУ Белгородская Область Красное Красное Живно Голововой Рана

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

11-месячная девочка из России подхватила сальмонеллёз в игровой комнате в Турции11-месячная россиянка оказалась в инфекционном стационаре после посещения игровой комнаты в аэропорту Антальи. Мать ребёнка рассказала SHOT ПРОВЕРКЕ, что у девочки выявили сальмонеллёз.

Read more »

Рособрнадзор не будет вводить устный экзамен по истории для 11-го классаТогда как для девятиклассников он станет допуском к ОГЭ

Read more »

Худшие игроки РПЛ 2025/2026: антисборная сезона российской Премьер-лиги, главные разочарованияВасильев и Савин выбрали 11 разочарований РПЛ-2025/26: от вратаря Волка до нападающего Дурана, а главным тренером антисборной стал Валерий Карпин.

Read more »

Эксперт посоветовал удалить «Пасьянс» из Windows 11 для ускорения работы ПКВ XDA рассказали, какое предустановленное ПО в Windows 11 потребляет ресурсы: специалист посоветовал удалить ИИ-сервисы и фирменные приложения Microsoft.

Read more »

Гуменник, отмеченный Vogue, или платье за $ 100 тыс.? Выбираем лучший костюм!В списке — 11 лучших вариантов с российской и международной арены!

Read more »

Дроны ВСУ 11 раз атаковали дом мирного жителя под БелгородомНовости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты

Read more »