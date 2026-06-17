Месси заплакал после первого гола против Алжира: болезнь отца, хет-трик и шесть чемпионатов мира

На матче чемпионата мира 2026 года Лионель Месси не удержал слёз после первого гола, переживая тяжёлую болезнь отца. Тем временем аргентинская сборная разгромила Алжир 3:0, а Месси стал первым футболистом, выступившим на шести чемпионатах мира, оформив хет‑трик.

Латиноамериканский форвард, чей талант и трудолюбие сделали его легендой мирового футбола, не смог удержать слез после первого гола в матче против сборной Алжир а на чемпионате мира 2026 года.

Как сообщает испанское издание La Opinion, Аргентинец испытал сильные эмоции, связанные с тяжелым состоянием здоровья своего 67‑летнего отца, которого называют Хорхе. Отец футболиста уже несколько дней находится в тяжёлом положении, диагноз пока не раскрыт, но именно эти личные тревоги, а не ситуация на поле, привели к тому, что игрок расплакался на 17‑й минуте, когда он забил первый мяч в ворота противников.

Сцена, запечатлённая камерами, вызвала бурные отклики в соцсетях: поклонники увидели в этом проявление человеческой уязвимости и силы духа, а также напомнили, что даже звёздные спортсмены остаются людьми, чьи эмоции тесно связаны с семейными проблемами. Матч закончился разгромной победой аргентинской команды со счётом 3:0. На поле Месси продемонстрировал невероятную форму, забив хет‑трик и тем самым став первым футболистом в истории, который принял участие в шести чемпионатах мира. Его 39‑летний юбилей, который наступит 24 июня, стал ярким символом длительной и успешной карьеры.

После финального свистка спортсмен дал короткое интервью, где подчеркнул, что слёзы были вызваны не результатом игры, а личными переживаниями. Он отметил, что несмотря на давление и ожидания, поддержка семьи и близких остаётся главным источником силы. Тренер сборной, в свою очередь, похвалил игрока за профессионализм и способность сохранять концентрацию, несмотря на серьёзные личные обстоятельства. Помимо основной истории, в новостных лентах появились и другие репорты о предстоящем чемпионате.

В Узбекистане перенесли начало рабочего дня, чтобы жители могли посмотреть трансляцию матча национальной команды. Аналитики обсуждают влияние знаменитых игроков, таких как Криштиану Роналду, на атмосферу в раздевалках и подготовку тренеров. Эксперты, включая российского комментатора Тукманова, предсказывают яркую борьбу между Англией и Хорватией, где Гари Кейн находится в отличной форме. Также звучат мнения о потенциальных финансовых выгодах от продажи билетов в США, где турнир проводится, и о том, как крупные медиа‑корпорации готовятся к освещению события.

Всё это создает общую картину масштабного международного праздника, где личные драмы игроков переплетаются с глобальными спортивными и экономическими запросами





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Лионель Месси Чемпионат Мира 2026 Алжир Хет‑Трик Личная Драма

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