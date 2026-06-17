Месси оформил хет-трик в победном дебюте Аргентины на ЧМ-2026

В первом матче группового этапа Чемпионата мира 2026 сборная Аргентины обыграла Алжир со счётом 3:0, а Лионель Месси, вернувшийся после травм, забил три гола, сравнявшись по количеству голов на чемпионатах мира с Роналду и Мирославом Клозе.

Месси , полностью восстановившись после всех травм, проявил себя в стартовом матче сборной Аргентины на ЧМ-2026 против Алжир а. Тренер Lionel Scaloni включил его в стартовый состав, предпочтя Хулиану Альваресу.

В тактической схеме 4-4-2 Месси действовал как свободный нападающий в паре с Лаутаро Мартинесом. Аргентинцы начали ярко, обменявшись голами в первые семь минут. Сначала Месси, получив пас от Лаутаро, обыграл вратаря, но гол отменили из-за положения вне игры. Затем Фарес Шаиби открыл счёт для Алжира, однако и этот гол не засчитали из-за офсайда.

Первый легитимный гол на счету Месси, который пробил издали после точного паса от Родриго Де Пауля. Вратарь алжирцев, сын Зидана, играл в защитной маске после перелома и отбил несколько ударов, но не смог предотвратить гол. Аргентина контролировала игру, а Месси после перерыва оформил дубль, у.login простой ситуации после отскока мяча от вратаря. Он сравня по количеству голов с Роналдо и подошёл на одно очко к рекорду Клозе.

Затем Месси сравня и с Клозе, забив хет-трик после контратаки. На 76-й минуте он был заменён, а Аргентина выиграла 3:0. Сборная Алжира не создала угроз, не нанеся ни одного удара в створ. В следующем туре Аргентия сыграет с Австрией, а Алжир - с Иорданией





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Месси ЧМ-2026 Аргентина Алжир Хет-Трик

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