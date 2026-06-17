Известный футбольный комментатор Александр Гасилин считает, что Лионель Месси сделал серьезный шаг к тому, чтобы его никто и никогда не сравнивал с Криштиану Роналду.

Лионель Месси сделал серьезный шаг к тому, чтобы его никто и никогда не сравнивал с Криштиану Роналду . Такое мнение выразил известный футбол ьный комментатор Александр Гасилин .

По его словам, Месси был, есть и будет лучшим футболистом в истории. Рекорд по голам на ЧМ, который у него есть, будет сложно побить. Другой известный комментатор Леандро Фернандес также поделился своими мыслями о игре Месси. По его мнению, Месси был в полном порядке и показал свою силу в матче со сборной Алжира.

Кечинов, который тоже был на матче, был в шоке от игры Месси. Он считает, что Месси начал матч с Алжиром на скамейке запасных, но затем он вышел и показал свою силу. Дмитрий Кузнецов, который тоже следил за игрой Месси, поделился своими мыслями о том, как футбол развивался в США. По его мнению, ЧМ‑1994 сыграл большую роль для становления футбола в США.

Сейчас соккер там уже не что‑то фантастическое. Мостовой, который тоже следил за игрой Месси, поделился своими мыслями о хет‑трике Месси на ЧМ. По его мнению, Лео - это фантастика. Лишний раз закрыл рты людям, которые еще умудряются упрекать его





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