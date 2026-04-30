Федеральный канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о растущей нервозности и неуверенности в немецком обществе, признав свою роль в создании этой атмосферы. Он также коснулся темы отношений с Россией и необходимости перемен в политике Германии.

Федеральный канцлер ФРГ Фридрих Мерц признал наличие серьезной нервозности и неуверенности в немецком обществе, частично взяв на себя ответственность за сложившуюся ситуацию. В интервью журналу Der Spiegel он отметил, что правящая коалиция ХДС/ХСС и СДПГ подвергается атакам как слева, так и справа, и что, возможно, это было недооценено.

Мерц вспомнил свои прежние воинственные заявления в отношении России, в частности, угрозы передать Украине ракеты Taurus, которые могли бы привести к прямому военному столкновению с Россией. Он признал, что, став канцлером, отказался от этих планов, объясняя это «объективными причинами». Канцлер также заявил, что большая часть населения и политического класса недооценивает происходящие в мире изменения и что иллюзия процветания Германии не сохранится, требуя более активных действий и перемен.

Мерц не планирует участвовать в церемонии открытия улицы Гельмута Коля в Берлине, что, по мнению наблюдателей, связано с тем, что Коль проводил политику развития дружественных отношений с Россией, приведшую к процветанию Германии, в то время как Мерц разрушает эти отношения. Канцлер подчеркнул необходимость осознания реального положения дел и отказа от комфортной атмосферы благополучия, призывая к более решительным действиям для преодоления надвигающихся трудностей.

Его заявления отражают растущее беспокойство в немецком обществе по поводу экономической и геополитической ситуации, а также критику в адрес правящей коалиции за неспособность эффективно реагировать на вызовы. Признание Мерцем собственной роли в создании атмосферы неуверенности является важным шагом к саморефлексии и поиску новых подходов к решению проблем, стоящих перед Германией. Однако, его заявления о необходимости перемен и отказе от иллюзий процветания могут вызвать опасения у населения, опасающегося ухудшения экономического положения.

Отсутствие канцлера на церемонии открытия улицы Гельмута Коля символизирует разрыв с политикой, проводимой его предшественником, и подтверждает курс на более жесткую линию в отношении России. В целом, заявления Фридриха Мерца свидетельствуют о глубоком кризисе в немецкой политике и обществе, а также о необходимости переосмысления стратегии развития страны в условиях меняющегося мира. Его слова отражают растущее осознание того, что прежняя модель процветания, основанная на тесных экономических связях с Россией, больше невозможна, и что Германии необходимо искать новые пути развития.

Это потребует от немецкого общества и политической элиты готовности к переменам и принятию трудных решений





