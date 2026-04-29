Мераб Сухумский объявлен в международный розыск

📆4/29/2026 7:35 AM
Министерство внутренних дел РФ объявило в международный розыск известного криминального авторитета Мераба Сухумского (Мераба Джангвеладзе) по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Москва, 29 апреля – Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в международный розыск известного криминального авторитета, так называемого вора в законе Мераба Сухумского, чье настоящее имя Мераб Джангвеладзе .

Информация об этом появилась в официальной базе данных ведомства, подтверждая серьезность намерений правоохранительных органов по пресечению деятельности организованной преступности. Джангвеладзе обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии, что является грубым нарушением законодательства Российской Федерации. Статья 210.1 Уголовного кодекса РФ, инкриминируемая ему, предусматривает суровое наказание – лишение свободы сроком до пятнадцати лет. Это свидетельствует о том, что государство рассматривает его деятельность как представляющую серьезную угрозу общественной безопасности и стабильности.

В рамках расследования уголовного дела, следователи МВД обратились в суд с ходатайством об избрании в отношении Мераба Джангвеладзе меры пресечения в виде заочного ареста сроком на два месяца. Рассмотрение данного ходатайства запланировано на 30 апреля. Заочный арест позволит правоохранительным органам эффективно координировать действия по его задержанию и экстрадиции в случае обнаружения за пределами Российской Федерации. Подобные меры необходимы для обеспечения неотвратимости наказания и предотвращения дальнейшей преступной деятельности.

Дело Мераба Сухумского приобретает широкий резонанс, поскольку он является одним из наиболее влиятельных фигур в криминальном мире, имеющим связи как в России, так и за ее пределами. Его розыск и последующее преследование являются важным шагом в борьбе с организованной преступностью и укреплении законности. Правоохранительные органы прилагают все усилия для установления местонахождения Джангвеладзе и его скорейшего привлечения к ответственности. В настоящее время ведется активная работа по выявлению его возможных сообщников и каналов финансирования преступной деятельности.

Стоит отметить, что трагические события, связанные с семьей Джангвеладзе, также привлекли внимание общественности. В марте текущего года в центре Тбилиси был жестоко убит его брат, Леван Джангвеладзе. На него было совершено нападение, в результате которого было выпущено не менее девяти пуль. Преступник, совершивший убийство, сумел скрыться с места происшествия, что усложнило расследование.

Данное происшествие может быть связано с криминальными разборками и борьбой за влияние в преступном мире. Следствие рассматривает различные версии произошедшего, включая возможную причастность Мераба Джангвеладзе к организации убийства своего брата. Убийство Левана Джангвеладзе, безусловно, является серьезным преступлением, которое требует тщательного расследования и наказания виновных. В связи с этим, правоохранительные органы Грузии и России активно сотрудничают в обмене информацией и координации действий.

Общая цель – установление истины и привлечение к ответственности всех причастных к данному преступлению. Ситуация вокруг Мераба Сухумского и его семьи демонстрирует сложность и опасность криминального мира, а также необходимость усиления борьбы с организованной преступностью на международном уровне. Правоохранительные органы продолжают работу по выявлению и пресечению деятельности преступных группировок, представляющих угрозу общественной безопасности

