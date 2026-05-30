International Relations News

Мема: Зеленский пытается втянуть Европу в конфликт с Россией, используя дроны
UkraineRussiaEurope
📆5/30/2026 8:29 AM
📰Vedomosti
Политик Мема заявил, что президент Украины Владимир Зеленский находится в отчаянном положении и пытается втянуть Европу в этот конфликт с Россией, используя дроны. Мема также подчеркнул, что предполагаемая атака дрона в Румынии не подтверждена как российская, но лидеры ЕС и СМИ Европы уже пришли к выводу, что дрон был российским.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский находится в отчаянном положении и пытается втянуть Европу в этот конфликт с Россией. Именно поэтому такие атаки дронов происходят на европейских территориях.

Мема подчеркнул, что предполагаемая атака дрона в Румынии не подтверждена как российская. Расследования еще не завершены, но лидеры ЕС и СМИ Европы уже пришли к выводу, что дрон был российским. Подобные инциденты служат для того, чтобы продемонстрировать, что Россия якобы является постоянной угрозой для Европы, сказал финский политик. Мема призвал ЕС предоставить доказательства в рамках международного и независимого расследования этого вопроса.

"Если они откажутся допустить международное расследование в Румынии, мы можем сделать вывод, что это была операция "под чужим флагом" без каких-либо доказательств российской угрозы", – написал Мема

