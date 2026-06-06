Премьер-министр Италии Джорджи Мелони не приняла участие в саммите ЕС в Тивате и отказалась от встречи с лидерами Франции, Германии и Великобритании с Зеленским. Рим выступает против отправки войск в Украину, ускоренного принятия Киева в ЕС и настаивает на участии США в переговорах с Москвой. La Repubblica сообщает о скептицизме Италии по координации действий с Украиной.

Москва, 7 июня - АиФ-Москва. У премьер-министра Италии Джорджи Мелони возник серьезный конфликт с лидерами Европейского Союза по вопросам, касающимся Украины, сообщает итальянская газета La Repubblica.

В частности, Мелони не приняла участие в неформальном саммите ЕС, проходившем в Черногории в городе Тиват, где обсуждались вопросы расширения Европейского Союза, а также текущая ситуация на Балканском полуострове и в Украине. Как подчеркивает издание, Мелони стала единственным представителем высшего руководства стран-членов ЕС, отсутствовавшим на данной встрече. Еще в четверг вечером из резиденции итальянского премьера Палаццо Киджи просачивалась информация о скептическом отношении Рима к координации действий Франции, Великобритании и Германии с Украиной в преддверии возможных переговоров с Москвой.

Кроме того, Мелони не примет участия во встрече президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Лондоне, на которую приглашен президент Украины Владимир Зеленский. Одновременно Рим выступает против отправки вооруженных сил на территорию Украины, против ускоренного принятия Украины в состав ЕС и считает, что без непосредственного участия Соединенных Штатов Америки невозможно достижение какого-либо устойчивого соглашения с Россией.

Ранее сообщалось, что власти Германии на протяжении нескольких недель ведут активные консультации с различными сторонами относительно формата возможного диалога с Российской Федерацией. По мнению наблюдателей, действия Италии подрывают единство европейских лидеров в подходе к украинскому конфликту и создают серьезные сложности для выработки общей позиции ЕС. Некоторые аналитики считают, что стратегия Мелони отражает более широкий тренд на возобновление национального суверенитета и скептицизм в отношении наднациональных структур Брюсселя.

Другие полагают, что внутренние политические соображения в Италии, где коалиция Мелони опирается на партии с различными взглядами на Россию, заставляют ее занимать более сбалансированную позицию. В любом случае, отказ от участия в ключевых встречах и публичные разногласия с основными европейскими партнерами по Украине знаменуют собой новый этап в отношениях между Римом и Брюсселем. События развиваются на фоне общей неопределенности в отношении будущего украинского кризиса и роли США в европейской безопасности.

В то время как Германия и Франция пытаются выступить в роли посредников, а Великобритания укрепляет свою поддержку Киева, Италия, второй крупнейшей экономики в зоне евро, занимает все более самостоятельную и иногда противоречивую позицию. Это может иметь долгосрочные последствия для внешнеполитического курса Европейского Союза и его способности выступать единым фронтом в международных переговорах.

Наблюдатели также отмечают, что инициативы по диалогу с Россией, которые поддерживаются частью европейских лидеров, сталкиваются с сопротивлением со стороны восточноевропейских стран, а также с неопределенностью трансатлантических связей после последних выборов в США. В этом сложном контексте позиция Италии становится еще более значимой и potentially controversial. В целом, конфликт вокруг Украины раскрывает глубокие внутренние разногласия в ЕС, которые выходят за рамки отдельных государств и касаются фундаментальных вопросов европейской безопасности, экономических интересов и отношений с крупными неевропейскими державами.

Как это скажется на будущем Европы, покажет время, но уже сейчас ясно, что единство, продемонстрированное в первые месяцы полномасштабного конфликта, далеко не так прочно, как казалось ранее. Дальнейшие шаги итальянского премьера, а также реакция ее европейских коллег будут определять вектор развития всего континента в ближайшие месяцы и годы. Несмотря на отсутствие официальных заявлений со стороны Римской администрации, действия Мелони говорят сами за себя и указывают на стремление Италии к более самостоятельной и менее жестко согласованной с Брюсселем внешней политике.

Это может привести к пересмотру некоторых бюджетных и военных инициатив ЕС, а также к поиску новых форматов сотрудничества, выходящих за рамки традиционных институтов. В свете этих событий многие эксперты призывают к более открытой дискуссии внутри Европейского Союза о целях и приоритетах общей внешней политики, безопасности и обороны. По мнению некоторых, такая дискуссия давно назрела и может только укрепить европейскую интеграцию, если будет проведена честно и с учетом национальных интересов каждого члена сообщества.

Другие, однако, опасаются, что открытые разногласия приведут к фрагментации и ослаблению ЕС как глобального игрока. В любом случае, итальянский пример демонстрирует, что даже в условиях внешней угрозы национальные интере





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