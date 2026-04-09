Первая леди США Мелания Трамп категорически опровергла информацию о предполагаемых связях с Джеффри Эпштейном, назвав эти слухи попыткой подорвать ее репутацию. Она объяснила совпадение круга общения и подчеркнула отсутствие близких отношений с финансистом.

Москва, 9 апреля - АиФ-Москва. Первая леди США Мелания Трамп выступила с категорическим опровержение м появившихся слухов, касающихся ее предполагаемых связей с финансистом Джеффри Эпштейн ом. Она назвала эти слухи ложными и заявила, что их распространение является преднамеренной попыткой подорвать ее репутацию, дискредитировать ее имя и создать негативный имидж.

Мелания Трамп подчеркнула, что подобные утверждения не имеют под собой никаких оснований и являются результатом недобросовестных действий со стороны тех, кто заинтересован в ее очернении. Она категорически отрицает какие-либо близкие отношения с Эпштейном и настаивает на том, что никогда не участвовала в его противоправной деятельности и не обладала информацией о ней. В своем заявлении первая леди выразила возмущение и разочарование в связи с распространением ложной информации, которая, по ее мнению, направлена на нанесение ущерба ее личной и общественной жизни. Она указала на то, что подобные инсинуации наносят вред не только ей самой, но и ее семье, вызывая ненужные спекуляции и пересуды в обществе. Мелания Трамп подчеркнула, что всегда придерживалась высоких моральных принципов и этических норм, и что любые попытки опорочить ее имя являются неприемлемыми и заслуживают осуждения.\В своем заявлении Мелания Трамп также коснулась вопроса о возможных пересечениях с Эпштейном в свете, объясняя их исключительно совпадением круга общения в светской среде. Она отметила, что в таких городах, как Нью-Йорк и Флорида, участие одних и тех же людей в различных мероприятиях, светских раутах, благотворительных вечерах и других общественных событиях является вполне обычной практикой. По ее словам, это объясняется общностью интересов, принадлежностью к определенным социальным кругам и участием в одних и тех же организациях. Мелания Трамп подчеркнула, что эти встречи носили формальный характер и не свидетельствовали о каких-либо близких отношениях с Эпштейном. Она уточнила, что не обменивалась с ним личными контактами, не посещала его частные резиденции и не участвовала в каких-либо мероприятиях, которые могли бы указывать на наличие каких-либо связей. Первая леди акцентировала внимание на том, что любые попытки представить эти случайные пересечения как доказательство близких отношений являются манипуляцией и искажением фактов. Она выразила надежду, что общественность сможет отличить правду от вымысла и не поддастся на провокации тех, кто заинтересован в ее дискредитации. Она также указала на необходимость критического подхода к информации, распространяемой в средствах массовой информации и социальных сетях, особенно когда речь идет о политических фигурах и их семьях.\Напомним, что ранее в открытый доступ попала электронная переписка между Меланией Трамп и Гислейн Максвелл, которая была близкой соратницей Эпштейна, относящаяся к началу 2000-х годов. Этот факт стал основанием для новых спекуляций и домыслов о возможных связях первой леди с Эпштейном и его окружением. Мелания Трамп прокомментировала эту переписку, заявив, что она носила исключительно деловой характер и касалась организации мероприятий и деловых встреч. Она подчеркнула, что ее общение с Максвелл было связано с ее профессиональной деятельностью в сфере моды и дизайна, и что оно не имело никакого отношения к противоправной деятельности Эпштейна. Первая леди также отметила, что она никогда не знала о преступлениях Эпштейна и что она категорически осуждает его действия. Она выразила сочувствие жертвам его преступлений и заявила, что поддерживает все усилия по привлечению его сообщников к ответственности. Мелания Трамп призвала общественность не делать поспешных выводов на основе недостоверной информации и подчеркнула важность защиты своей репутации от необоснованных нападок. Она выразила уверенность в том, что правда восторжествует и что ее имя будет очищено от ложных обвинений





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Мелания Трамп Джеффри Эпштейн Слухи Опровержение Первая Леди США Гислейн Максвелл Связи Репутация

United States Latest News, United States Headlines