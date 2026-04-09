Head Topics

Мелания Трамп отвергла слухи о связях с Эпштейном: заявление первой леди США

Политика News

Мелания ТрампДжеффри ЭпштейнСлухи
📆4/9/2026 9:35 PM
📰aifonline
175 sec. here / 12 min. at publisher
📊News: 101% · Publisher: 68%

Первая леди США Мелания Трамп категорически опровергла информацию о предполагаемых связях с Джеффри Эпштейном, назвав эти слухи попыткой подорвать ее репутацию. Она объяснила совпадение круга общения и подчеркнула отсутствие близких отношений с финансистом.

Москва, 9 апреля - АиФ-Москва. Первая леди США Мелания Трамп выступила с категорическим опровержение м появившихся слухов, касающихся ее предполагаемых связей с финансистом Джеффри Эпштейн ом. Она назвала эти слухи ложными и заявила, что их распространение является преднамеренной попыткой подорвать ее репутацию, дискредитировать ее имя и создать негативный имидж.

Мелания Трамп подчеркнула, что подобные утверждения не имеют под собой никаких оснований и являются результатом недобросовестных действий со стороны тех, кто заинтересован в ее очернении. Она категорически отрицает какие-либо близкие отношения с Эпштейном и настаивает на том, что никогда не участвовала в его противоправной деятельности и не обладала информацией о ней. В своем заявлении первая леди выразила возмущение и разочарование в связи с распространением ложной информации, которая, по ее мнению, направлена на нанесение ущерба ее личной и общественной жизни. Она указала на то, что подобные инсинуации наносят вред не только ей самой, но и ее семье, вызывая ненужные спекуляции и пересуды в обществе. Мелания Трамп подчеркнула, что всегда придерживалась высоких моральных принципов и этических норм, и что любые попытки опорочить ее имя являются неприемлемыми и заслуживают осуждения.\В своем заявлении Мелания Трамп также коснулась вопроса о возможных пересечениях с Эпштейном в свете, объясняя их исключительно совпадением круга общения в светской среде. Она отметила, что в таких городах, как Нью-Йорк и Флорида, участие одних и тех же людей в различных мероприятиях, светских раутах, благотворительных вечерах и других общественных событиях является вполне обычной практикой. По ее словам, это объясняется общностью интересов, принадлежностью к определенным социальным кругам и участием в одних и тех же организациях. Мелания Трамп подчеркнула, что эти встречи носили формальный характер и не свидетельствовали о каких-либо близких отношениях с Эпштейном. Она уточнила, что не обменивалась с ним личными контактами, не посещала его частные резиденции и не участвовала в каких-либо мероприятиях, которые могли бы указывать на наличие каких-либо связей. Первая леди акцентировала внимание на том, что любые попытки представить эти случайные пересечения как доказательство близких отношений являются манипуляцией и искажением фактов. Она выразила надежду, что общественность сможет отличить правду от вымысла и не поддастся на провокации тех, кто заинтересован в ее дискредитации. Она также указала на необходимость критического подхода к информации, распространяемой в средствах массовой информации и социальных сетях, особенно когда речь идет о политических фигурах и их семьях.\Напомним, что ранее в открытый доступ попала электронная переписка между Меланией Трамп и Гислейн Максвелл, которая была близкой соратницей Эпштейна, относящаяся к началу 2000-х годов. Этот факт стал основанием для новых спекуляций и домыслов о возможных связях первой леди с Эпштейном и его окружением. Мелания Трамп прокомментировала эту переписку, заявив, что она носила исключительно деловой характер и касалась организации мероприятий и деловых встреч. Она подчеркнула, что ее общение с Максвелл было связано с ее профессиональной деятельностью в сфере моды и дизайна, и что оно не имело никакого отношения к противоправной деятельности Эпштейна. Первая леди также отметила, что она никогда не знала о преступлениях Эпштейна и что она категорически осуждает его действия. Она выразила сочувствие жертвам его преступлений и заявила, что поддерживает все усилия по привлечению его сообщников к ответственности. Мелания Трамп призвала общественность не делать поспешных выводов на основе недостоверной информации и подчеркнула важность защиты своей репутации от необоснованных нападок. Она выразила уверенность в том, что правда восторжествует и что ее имя будет очищено от ложных обвинений

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

aifonline /  🏆 3. in RU

Мелания Трамп Джеффри Эпштейн Слухи Опровержение Первая Леди США Гислейн Максвелл Связи Репутация

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-04-10 19:12:56