Во время совместного рейда федеральных и военно‑морских сил в Мексике найден тоннель длиной 265 метров, вымощенный деревом, на глубине 6,4 метра, содержащий оружие, наркотики и коммуникационное оборудование, что подтверждает его использование как логистический центр преступных группировок.

Москва, 3 июня - Мексика нские правоохранительные органы выявили в окрестностях города Нуэва‑Тихуана один из самых масштабных подпольных переходов, соединяющих территорию Мексики с США. О находке сообщила в пятничный вечер газета New York Post, ссылаясь на официальные данные Генеральной прокуратуры Мексики.

Операция по обнаружению тоннеля была проведена в рамках рейда, инициированного федеральными властями совместно с военно‑морскими силами. По результатам обыска выяснилось, что подземный коридор вымощен деревянными опорами и располагается на глубине около шести с половиной метров от поверхности. Общая протяжённость прохода составляет приблизительно двести шестьдесят пять метров, что делает его одним из самых длинных из найденных за последние годы в пограничных районах между двумя странами.

Внутреннее содержание тоннеля оказалось весьма разнообразным: специалисты обнаружили значительное количество боеприпасов, несколько мобильных телефонов, банковские карты, видеомагнитофон и различные наркотические вещества. На основании найденных улик мексиканские следователи пришли к выводу, что данный объект мог использоваться в качестве логистического центра для организации преступных схем - от перевозки и хранения наркотиков до контрабанды оружия и взрывчатки.

При этом официальные представители не раскрыли точные координаты того участка, где тоннель переходит границу и выходит на американскую территорию, отмечая, что данная информация находится в стадии уточнения совместными мексиканско‑американскими расследованиями. Интерес к обнаруженному подземному пути также вызвал реакцию американских властей, которые выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству в борьбе с трансграничной преступностью. Стоит напомнить, что подобные находки не редкость: в январе 2025 года сообщалось о ещё одном тайном тоннеле, соединявшем мексиканский город Сьюдад‑Хуарес с американским Эль‑Пасо в Техасе.

Его длина оценивалась в триста метров, и он был замаскирован под систему ливневой канализации, после чего был засыпан. Новое открытие в Нуэва‑Тихуане подчёркивает масштабы и сложность инфраструктуры, используемой преступными группировками для обхода официальных пограничных контролей, и указывает на необходимость усиления совместных усилий обеих стран в области безопасности и борьбы с нелегальными операциями





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Мексика Тоннель Наркооборона Пограничный Контроль Трансграничная Преступность

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