Мексиканский быт: россиянка удивилась отсутствию культа чистоты и порядка

📆4/24/2026 12:42 AM
📰lentaruofficial
191 sec. here / 12 min. at publisher
📊News: 104% · Publisher: 63%

Российская тревел-блогерша поделилась своими впечатлениями о быте мексиканцев, отметив отсутствие стремления к идеальной чистоте, скромный интерьер и расслабленное отношение к жизни.

Российская тревел- блогер ша Марина Ершова, находящаяся в путешествии по Мексике, поделилась своими наблюдениями о быт е и образе жизни местных жителей, которые, по ее словам, существенно отличаются от привычных российских стандартов.

В своем блоге она описала атмосферу, которую характеризует как отсутствие стремления к идеальной чистоте и порядку, что, по мнению Марины, является отражением иного подхода к жизни. В России, как она отмечает, существует устоявшийся стереотип о том, что дом должен быть безупречно чистым и ухоженным, что часто становится причиной значительных временных и энергетических затрат для женщин. Однако мексиканки, судя по впечатлениям блогерши, придерживаются принципа, согласно которому жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на бесконечную уборку.

Это приводит к тому, что отсутствие идеального порядка в доме не вызывает у них никакого смущения, и многие предпочитают нанимать помощниц по хозяйству, чтобы освободить время для других занятий и удовольствий. Такой подход, по мнению Марины, является проявлением более расслабленного и осознанного отношения к жизни, где приоритет отдается не внешнему блеску, а внутреннему комфорту и благополучию. Она подчеркивает, что мексиканки не стремятся к созданию идеальной картинки для окружающих, а живут для себя, наслаждаясь каждым моментом.

Это контрастирует с российской практикой, когда перед приходом гостей принято проводить генеральную уборку и создавать иллюзию идеальной жизни. В Мексике же, по словам Марины, гость приходит к человеку, а не на выставку интерьеров, и поэтому нет необходимости скрывать недостатки или притворяться. Дома мексиканцев, как правило, обставлены скромно и функционально, без излишней роскоши и декора. Вместо обоев стены часто красят или облицовывают плиткой, а вместо дорогих люстр используют простое освещение.

Кухни в мексиканских домах обычно небольшие и не перегружены кухонной техникой и посудой, поскольку многие предпочитают питаться в кафе и ресторанах или покупать готовую еду на улице. Домашняя готовка, конечно, присутствует, но она не является самоцелью и не требует от женщины постоянного нахождения у плиты. Ужин часто состоит из быстро приготовленных тако или других простых блюд, что позволяет освободить время для общения с семьей и друзьями или для других занятий.

Марина Ершова также обратила внимание на отсутствие стремления к идеальному порядку в домах мексиканцев, даже когда в гости приходят друзья или родственники. В России, как она отмечает, это обычно вызывает панику и необходимость срочной уборки и сокрытия беспорядка. В Мексике же, по ее словам, к этому относятся гораздо спокойнее и считают, что гость должен принимать человека таким, какой он есть, а не оценивать его дом по критериям идеального порядка.

Это, по мнению Марины, является еще одним проявлением более расслабленного и непринужденного образа жизни, который характерен для мексиканцев. Она подчеркивает, что мексиканцы ценят общение и взаимоотношения больше, чем материальные блага и внешнюю красоту. В заключение Марина Ершова отметила, что ее путешествие по Мексике позволило ей по-новому взглянуть на привычные вещи и переосмыслить свои собственные ценности. Она считает, что мексиканский образ жизни может быть полезен для россиян, поскольку он позволяет освободиться от ненужных стереотипов и наслаждаться жизнью в полной мере.

Она призывает своих подписчиков не бояться быть собой и не стремиться к идеалу, а ценить простые радости и моменты, которые делают жизнь прекрасной. Она также выражает надежду, что ее рассказы о Мексике вдохновят других людей на путешествия и открытия, которые помогут им расширить свой кругозор и обогатить свой внутренний мир. В целом, впечатления Марины Ершовой от мексиканского быта оказались очень положительными, и она рекомендует всем, кто интересуется культурой и образом жизни других стран, посетить Мексику и увидеть все своими глазами.

Она уверена, что это путешествие оставит незабываемые впечатления и поможет по-новому взглянуть на мир

