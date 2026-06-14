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Мексиканец Исаак дель Торо становится победителем веломногодневки «Критериум Дофине»

Sport News

Мексиканец Исаак дель Торо становится победителем веломногодневки «Критериум Дофине»
Велосипедный СпортМексиканец Исаак Дель ТороВеломногодневка «Критериум Дофине”
📆6/14/2026 7:15 PM
📰sportsru
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Мексиканец Исаак дель Торо стал победителем веломногодневки «Критериум Дофине’, где финишировал быстрее чем норвежец Тобиас Халланд Йоханнессен и испанец Кристиан Родригес. Также победу одержал Максим Ван Гилс из Бельгии, Люк Таквелл из Австралии и Тобиас Халланд Йоханнессен из Норвегии.

Мексиканец Исаак дель Торо стал победителем веломногодневки «Критериум Дофине». Тобиас Халланд Йоханнессен (Норвегия, Uno-X Mobility) - 1,025, Кристиан Родригес (Испания, XDS Astana) - 1,432, Максим Ван Гилс (Бельгия, Red Bull – BORA – hansgrohe) - 1,467, Люк Таквелл (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe) - 0,545, Тобиас Халланд Йоханнессен (Норвегия, Uno-X Mobility) - 1,467, Сиан Эйтдебрукс (Бельгия, Movistar Team) - 3,119, Хосе Феликс Парра (Испания, Caja Rural – Seguros RGA) - 6,25 Гренадиры уже вовсе не гренадиры ..

И форма какая то стрёмная.. А Cube теперь у Тотал Энергис.. Эта испанская команда в зелёном, на непонятной марки великах, на Туре Франции будет участвовать. 😯Гренадиры уже вовсе не гренадиры..

И форма какая то стрёмная.. А Cube теперь у Тотал Энергис.. Эта испанская команда в зелёном, на непонятной марки великах, на Туре Франции будет участвовать. �

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Велосипедный Спорт Мексиканец Исаак Дель Торо Веломногодневка «Критериум Дофине” Победы Формы Cube Тотал Энергис Гренадиры Тур Франции

 

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