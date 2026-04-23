Международный день манула: редкий хищник нуждается в защите

23 апреля отмечается Международный день манула – редкого дикого кота, занесенного в Красную книгу России. Узнайте больше об этом уникальном хищнике, его образе жизни и усилиях по его сохранению.

Манул – удивительный и малоизученный дикий кот, ставший символом Московского зоопарка благодаря своему уникальному облику и харизматичному характеру, запечатленному в многочисленных интернет-мемах. 23 апреля отмечается Международный день манул а, приуроченный к повышению осведомленности об этом редком виде и необходимости его сохранения.

Манул, известный также как степная кошка, каменная кошка или палласов кот (в честь немецкого натуралиста Петра Симона Палласа, впервые описавшего его), занесен в Красную книгу России и нуждается в постоянной защите. Его ареал обитания в нашей стране ограничен горными и степными районами Алтая, Тывы, Бурятии, Забайкальского и Красноярского краев. Название «манул» происходит от киргизского слова, означающего «кот», а «карликовое ухо» – от греческого, отражающего характерную особенность внешности этого хищника.

Манулы ведут преимущественно одиночный образ жизни, занимая обширные территории – до 100 квадратных километров для самцов и до 50 квадратных километров для самок. Встречи с другими представителями вида происходят лишь в период размножения, в феврале-марте. Несмотря на древнее происхождение, насчитывающее не менее 5 миллионов лет, манулы остаются одним из самых малоизученных видов кошачьих.

Их плотный мех, состоящий до 10 тысяч шерстинок на квадратный сантиметр туловища, обеспечивает им исключительную устойчивость к экстремально низким температурам, позволяя выдерживать морозы до минус 50 градусов Цельсия. Котята манулов рождаются очень маленькими, весом менее 100 граммов, в то время как взрослые особи достигают веса 5-7 килограммов при длине тела около 60 сантиметров и длине хвоста около 30 сантиметров. Осенью манулы активно накапливают жир, готовясь к зимнему периоду, но не впадают в спячку, продолжая охотиться.

Зимний вес животного может значительно увеличиваться за счет накопленных запасов. Манулы – скрытные и молчаливые хищники, избегающие издавать звуки, чтобы не привлекать внимания. Они предпочитают селиться в уединенных местах – пещерах, каменистых россыпях, зарослях кустарника и норах. В случае отсутствия подходящего убежища, манулы могут занимать заброшенные норы лис, сурков и барсуков.

Играя важную роль в экосистеме, манул регулирует численность мелких млекопитающих, в частности пищух, которые составляют основу его рациона. Без естественного контроля популяции пищух может стремительно увеличиваться, нанося ущерб растительности и способствуя распространению инфекций. Как отмечает кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН, сохранение манула – задача первостепенной важности.

В России значительные усилия в этом направлении прилагает Московский зоопарк, добившийся регулярного размножения манулов в неволе еще в 1975 году. Кроме того, межрегиональная ассоциация «Ирбис» при поддержке компании «Марс» реализует программу по защите, изучению и восстановлению популяции манула, включающую установку сети фотоловушек для определения численности, изучения поведения и разработки дальнейших мер охраны. Генетические исследования показывают, что популяция манулов относительно невелика, и большинство особей являются близкими родственниками, что подчеркивает необходимость сохранения генетического разнообразия вида





