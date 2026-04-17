Международные усилия по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке: открытие Ормузского пролива и прекращение огня

📆4/17/2026 3:45 PM
📰dw_russian
Международное сообщество предприняло ряд шагов для деэскалации конфликта на Ближнем Востоке, включая объявление о временном открытии Ормузского пролива и режиме прекращения огня в Ливане. Обсуждаются возможности мирного урегулирования и создания международной военной миссии.

В контексте нарастающей напряженности на Ближнем Востоке и блокировки Ормузского пролива, ключевого маршрута мировой торговли нефтью, международное сообщество предпринимает попытки стабилизировать ситуацию. Представители ряда стран, в том числе Германии, Великобритании и Франции, собрались на совместной пресс-конференции в Елисейском дворце, чтобы обсудить пути урегулирования конфликта.

Глава правительства ФРГ, канцлер, подчеркнул, что любая военная миссия в регионе должна носить исключительно мирный и оборонительный характер, направленный на обеспечение безопасности коммерческого судоходства и поддержку разминирования. Он также отметил, что для развертывания войск необходимо окончание войны на Ближнем Востоке и наличие надежной правовой основы, желательно в виде резолюции Совета Безопасности ООН. Особо была подчеркнута желательность участия США в подобной миссии.

Участники конференции приветствовали достигнутые шаги по деэскалации конфликта с Ираном и поддерживаемой им ливанской группировкой «Хезболлах». В частности, было отмечено объявление десятидневного режима прекращения огня в Ливане. Открытие Ормузского пролива для коммерческих судов на время перемирия в Ливане было названо позитивным шагом, однако подчеркнута необходимость окончательного восстановления свободы судоходства на этом жизненно важном торговом маршруте.

Президент Франции Макрон заявил, что все стороны требуют полного, немедленного и безоговорочного открытия пролива. Представитель Великобритании Стармер добавил, что заявление Ирана и США об открытии водного пути должно быть воплощено в долгосрочный и осуществимый план. Глава правительства ФРГ Мерц, в свою очередь, охарактеризовал открытие Ормузского пролива как «хорошую новость», но подчеркнул, что оно должно быть осуществлено в полном соответствии с международным морским правом, гарантируя полное отсутствие ограничений.

Параллельно с конференцией в Париже, президент США Дональд Трамп и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи объявили об открытии Ормузского пролива для коммерческих судов на время прекращения огня в Ливане. Однако, Трамп уточнил, что американская блокада иранских портов сохранится до заключения соглашения с Ираном. Эти заявления привели к значительному снижению цен на нефть.

Ранее, Трамп сообщил о достижении договоренности о десятидневном прекращении огня между Израилем и Ливаном, которое вступило в силу с полуночи 17 апреля. Тем не менее, поступали сообщения о нарушении режима прекращения огня ливанской армией и продолжении военной операции Израиля против «Хезболлах». Достижению этого перемирия предшествовали прямые переговоры представителей Израиля и Ливана в Вашингтоне, первые на таком уровне с 1993 года.

Правительство Ливана, не являясь активной стороной конфликта, стремится к деэскалации. Соединенные Штаты ранее заявляли, что переговоры могут привести к «всеобъемлющему мирному соглашению». Вооруженное противостояние обострилось после начала войны США и Израиля против Ирана в конце февраля, что привело к возобновлению ракетных обстрелов Израиля со стороны «Хезболлах» и ответным массированным авиаударам Израиля.

Блокировка Ормузского пролива, через который проходит пятая часть мирового экспорта нефти, привела к резкому росту мировых цен на энергоносители. На этом фоне, Россия, по мнению аналитиков, использует рост цен на энергоносители в своих интересах, нанося ущерб Украине и ее европейским союзникам, в то время как ЕС ищет возможности для принятия санкций против РФ.

Вопрос о возможности возобновления ядерной сделки с Ираном 2015 года, из которой вышли США, остается открытым.

