В российском кино не хватает контроля качества со стороны государства, заявил в интервью журналу «Эксперт» помощник президента РФ, бывший министр культуры Владимир Мединский. По его мнению, сегодня в киноотрасли слишком много государственных денег и мало рыночных инструментов, поэтому «индустрия зависла между социализмом и капитализмом». «В результате имеем груду посредственных кинопродуктов. Государство хочет как лучше. Но — не получается следить за качеством. А контроль должен быть на всех этапах: идея, сценарий, съемки, реализация», — заявил Мединский.

Снял барахло — переделывай. Мединский предложил ввести контроль качества кинофильмов — как при советской цензуреВ российском кино не хватает контроля качества со стороны государства, заявил в интервью журналу «Эксперт» помощник президента РФ, бывший министр культуры Владимир Мединский .

По его мнению, сегодня в киноотрасли слишком много государственных денег и мало рыночных инструментов, поэтому «индустрия зависла между социализмом и капитализмом».

«В результате имеем груду посредственных кинопродуктов. Государство хочет как лучше. Но — не получается следить за качеством. А контроль должен быть на всех этапах: идея, сценарий, съемки, реализация», — заявил Мединский.

Он добавил, что советские органы цензуры следили не только за идеологическими отклонениями, но и за качеством продукта. По мнению Мединского, сейчас нужно поступать по такому же принципу — если продюсер с помощью государственных денег снял плохое кино, то принимать его нельзя.

«Не идеализирую советскую цензуру, но от нее была несомненная художественная польза — халтуру не пропускали в прокат. Снял барахло — переделывай», — сказал он. В декабре 2025 года режиссер Александр Сокуров на заседании Совета по правам человека с участием Владимира Путинао цензуре в российском кино и литературе.

«Мы можем судить по кинематографу, можем судить по литературе, по работе книжных магазинов, где возникают серьезные претензии у власти к деятельности творческих работников. Это, на мой взгляд, очень большая, серьезная проблема, потому что люди лишаются возможности реализовать свои художественные замыслы, просто работать по профессии. И очень часто этим людям не объясняют, почему с ними обращаются жестко и бескомпромиссно», — говорил Сокуров





meduzaproject / 🏆 10. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Российский Кино Цензура Советская Цензура Мединский Советский Орган Цензуры Халутура Проблема Цензуры В Российском Кино И Литератур Совет По Правам Человека Совместное Заседание С Владимиром Путиным Совместное Заседание С Александром Сокуровым Совместное Заседание С Владимиром Мединским Совместное Заседание С Александром Сокуровым И

United States Latest News, United States Headlines