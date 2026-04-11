Военнослужащие медицинского взвода оперативно отреагировали на атаку беспилотников, оказав первую помощь и эвакуировав пострадавших в больницу. Командование представило медиков к государственным наградам за проявленный героизм.

Бойцы медицинского взвода группировки войск Днепр оперативно отреагировали на атаку беспилотных летательных аппаратов ( БПЛА ) в Херсонской области, оказав помощь и эвакуировав в больницу семейную пару, пострадавшую в результате инцидента. Об этом сообщил командир батальона мотострелкового полка 49-й общевойсковой армии с позывным Артист. Согласно его заявлению, атака произошла на дороге, где был поражен автомобиль, в котором находились гражданские лица.

Женщина, находившаяся в машине, получила серьезные ранения, требовавшие немедленной медицинской помощи. Не дожидаясь прибытия гражданских служб, военнослужащие выдвинулись на место происшествия, продемонстрировав высокий уровень профессионализма и готовность прийти на помощь в любой ситуации. Медики оказали пострадавшим первую помощь непосредственно на месте, стабилизировав их состояние и подготовив к дальнейшей эвакуации в медицинское учреждение для получения специализированного лечения.\В ходе спасательной операции приняли участие командир медицинского взвода с позывным Док, а также военнослужащие с позывными Ден, Матрос, Глобус и Саныч. Их слаженные действия и самоотверженность позволили в кратчайшие сроки оказать необходимую помощь и обеспечить эвакуацию пострадавших. Командир Артист подчеркнул важность оперативного реагирования и профессионализма медицинского персонала, отметив, что благодаря их усилиям удалось спасти жизни людей. В знак признания заслуг всех участников операции, они представлены к государственным наградам. Это подчеркивает важность их работы и вклад в обеспечение безопасности мирного населения, а также подтверждает высокий уровень подготовки и готовности российских военнослужащих к выполнению задач в сложных условиях боевых действий. Этот эпизод в очередной раз демонстрирует гуманитарный характер российской армии и ее стремление оказать помощь всем нуждающимся, независимо от обстоятельств.\Параллельно с этим, в новостях сообщается о разработке новых способов борьбы с дальнобойными дронами. Успешная работа в этой области будет обеспечиваться за счет сочетания мобильных радиолокационных станций (РЛС) и беспилотников противовоздушной обороны (ПВО). Это говорит о постоянном совершенствовании военной техники и тактики, направленных на повышение эффективности защиты от современных угроз. Ранее, 8 марта, стало известно о героическом поступке военного медика, спасшей тяжелораненого офицера на добропольском направлении, проявив заботу о нем как о родном сыне. Этот случай стал одним из самых сложных и эмоционально насыщенных для медика за весь период ее службы. Данный инцидент подчеркивает самоотверженность и человечность российских военнослужащих, готовых рисковать своей жизнью ради спасения других. Все важные новости и обновления оперативно освещаются в канале Известия в мессенджере МАХ, что позволяет читателям быть в курсе последних событий





