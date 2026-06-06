Медицинские рекомендации по уменьшению храпа: сон на боку, контроль веса и упражнения

Врач-оториноларинголог Дмитрий Горин дал подробные советы по борьбе с храпом. Основные методы включают сон на боку, снижение веса, отказ от алкоголя и седативных средств перед сном, применение увлажнителя воздуха и специальные упражнения для мышц горла. Также рассматривается временное использование средств от заложенности носа.

Сон на боку может помочь уменьшить храп, так как в этой позиции язык и мягкое небо не западают и не перекрывают дыхательные пути. Снижение веса, отказ от алкоголя и седативных средств перед сном могут помочь уменьшить или устранить храп.

Врач-оториноларинголог, ринохирург, кандидат медицинских наук Дмитрий Горин в интервью РИА Новости подробно объяснил механизм появления храпа и предложил ряд практических рекомендаций для его снижения. Храп возникает из-за вибрации тканей в задней части горла, когда дыхательные пути частично перекрываются во время сна. Наиболее частая причина - положение тела: на спине язык и мягкое небо опускаются под действием силы тяжести и сужения дыхательных путей. Поэтому смена позы во сне на боковую является одной из ключевых мер.

Для удобства можно пришить к пижаме или ночной рубашке небольшой мягкий шарик, создающий дискомфорт при попытке лечь на спину, что побуждает автоматически переворачиваться на бок. Кроме того, врач подчеркивает важность контроля веса. Избыточная жировая ткань в области шеи и подбородка оказывает дополнительное давление на дыхательные пути, механически сужая их. Даже умеренное снижение массы тела может значительно улучшить ситуацию.

Также следует избегать приема алкоголя и седативных препаратов за несколько часов до сна, поскольку они расслабляют мышцы глотки и мягкого неба, усиливая их вибрацию и увеличивая продолжительность апноэ - остановок дыхания. Регулярный режим сна, избегание переутомлений и поддержание должного уровня влажности воздуха способствуют более спокойному и ровному дыханию в ночное время. Сухой воздух раздражает слизистые оболочки дыхательных путей, приводит к отекам и повышает сопротивление. Увлажнитель воздуха в спальне может стать просто необходимым аксессуаром.

При храпе, связанном с назальной заложенностью на фоне простуды или аллергии, допустимо использование солевых растворов для промывания носа или кратковременного применения сосудосуживающих капель (не более трех-пяти дней). Однако важно понимать, что это лишь временные меры, устраняющие симптом, а не причину. Для долгосрочного улучшения врач рекомендует специальные упражнения для мышц глотки и мягкого неба. Их регулярное выполнение укрепляет мышечный каркас, уменьшает избыточную вибрацию и тем самым снижает интенсивность храпа.

Пользователям стоит помнить, что если храп сопровождается частыми остановками дыхания, дневной сонливостью и усталостью, необходимо обратиться к специалисту для диагностики возможного obstructive sleep apnea (обструктивного апноэ сна), которое требует более серьезного медицинского подхода, включая полисомнографию и, возможно, применение аппаратов CPAP





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